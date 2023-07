Afar arrin ka ogow weerarkii lagu qaaday Kulliyadda Jaalle Siyaad ee askarta lagu laayay

By Caasimada Online

Muqdisho (Caasimada Online) – Isniintii ayaa waxaa weerar is miidaamin ah uu ka dhacay gudaha xero ku taalla kuliyadda Jaale Siyaad ee magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 askari, qaar kalena way ku dhaawacmeen.

Hadal-heyn badan iyo falcelinno kala duwan ayaa ka dhashay weerarkan, iyadoo su’aalo badanna la iska weydiinayay.

Haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbinaynaa afar waxyaabood oo aanan laga ogeyn qaraxaasi.

Qaabka uu dhacay weerarka

Ilo wareedyo ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa sheegay in weerarka uu fuliyay nin isku soo xiray walxaha qarxa uuna isku qarxiyay ciidanka oo saf ku jira. Ilo wareedyada ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay ku dhinteen in ka badan 25 askari.

Dhowr iyo afartan kale ayaa la sheegay inay dhaawacmeen kuwaas oo loo kala qaaday isbitaallo ku yaala Muqdisho.

Hase yeeshee war saxaafadeed ka soo baxay kooxda al-Shabaab ayaa lagu sheegay in ninka is qarxiyay uu dilay 73 askari, isla markaana uu dhaawacay 124 kale, in kastoo cid madaxbannaan oo xaqiijisay sheegashadaasi aanay jirin.

Sida uu ninka is qarxiyay ku galay gudaha xerada

Ninka is qarxiyay ayaa xirnaa dareeska ciidanka, isagoo gudaha xerada ku galay aqoonsi been abuur ah, sida uu sheegay ilo-wareed ka tirsan miltariga oo aan doonayn in magaciisa la sheego.

Balse illaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay milatariga Soomaaliya oo ka hadlaya sida xerada Kulliyadda Jaalle Siyaad ay wax uga dhaceen iyo tirada khasaaraha ciidanka ka soo gaaray qaraxa lala beegsaday iyo sidoo kale sida ay ninka is qarxiyay ugu suurogashay inuu gudaha u galo.

Laakiin waxay dowladda sheegtay inay samaynayso baaritaan ku saabsan falkaas uu askarta ku laayey qof is miidaamiyey.

Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) ayaa sheegay inay meesha dadkaas lagu baabi’iyey aysan ahayn meel la iska imaan karo.

“Raggan inay naftooda u huraan dalkooda diyaar ayey u ahaayeen, hadday dagaal ku dhiman lahaayeen wax niyad xummo ah kama qabi lahayn, laakin ayagoo xeradoodii jooga in fulay uu soo dhex galo oo la halaago wax loo adkaysan karo ma aha, waxaana meeshaas ka muuqda mas’uuliyad xummo,” ayuu yiri Guddoomiye Sheeklh Aadan Madoobe.

Su’aalo badan ayaa ku gadaaman, sida ismiidaamiyuhu ay ugu suurogashay inuu gudaha u galo xeradaasi, maaddaama ay ka mid tahay goobaha sida weyn amnigooda loo ilaaliyo ee ku yaalla Magaalada Muqdisho.

Ilo-wareedyo hoose oo militariga ka tirsan ayaa sheegay in ilaa saddex qof loo xiray weerarka.

Maxay yihin ciidamada lagu qarxiyay xerada, maxayse qaban rabeen?

Ciidankan ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada 14-ka Oktoobar oo ah guuto la aasaasay wixii ka dambeeyey qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee maalintaas ka dhacay isgoyska Zoobbe.

Guutadaas ayaa fadhigoodu ahaa gobolka Shabeellaha hoose, gaar ahaan magaalada Marka, wararkana waxay intaa ku darayaan in ciidankaas Muqdisho loo keenay in dib u habayn xagga qaabdhismeeka ah lagu sameeyo.

Ciidankaas oo u badnaa dhallinyaro ayaa la sheegay inay ka jawaabayeen baaqii madaxweynihii xilligaas ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in loo baahan yahay dhalinyaro aqoonyahanno ah oo dalkooda difaaca.

Sanadkii 2019 ayey dawladda Soomaaliya sheegtay in ciidankaas loo dhamaystiray qalabkooda si ay uga qayb qaataan dagaalka al-Shabaab.

Waxaa la sheegay inay markii la qarxinayay ciidamada ay safaf dhaadheer ay ku jireen oo tirakoob lagu sameynayay oo loo diyaarinayay wejiga labaad ee hawlgalka ka dhanka ah al-Shabaab.

Yaa ilaaliyo amniga xerada?

Xerada ayaa la dhisay 1975, waxaana dhismaheeda lahaa madaxweynihii dawladdii kacaanka ee Soomaaliya Jaalle Maxamed Siyaad barre oo sidoo kalena kulliyadda loogu magac daray.

Xeradan ayaa waxay muddo xarun u ahayd ciidanka Burundi ee qaybta ka ah howl-galka Nabad ilaalinta ATMIS ee Soomaaliya oo markaas la oran jiray AMMISOM balse sannadkii 2019 ayaa lagu wareejiyay ciidamada Soomaalida tan iyo markaasina waxaa amnigeeda sugayay askar ka tirsan ciidanka Soomaaliya.

Isha: BBC