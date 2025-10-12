28.9 C
Mogadishu
Sunday, October 12, 2025
Wararka

Al-Shabaab-kii ugu badnaa oo usoo gacan galay DF + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhaba (Caasimada Online) – Ciidamada  ammaanka Koonfur Galbeed, gaar ahaan kuwa Nabad Sugidda ayaa maanta Baydhaba ku soo bandhigay xubno ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo isa soo dhiibay, sida ay sheegtay hay’addu.

Koonfur Galbeed ayaa shaaca ka qaaday in ay isa soo dhiibeen illaan 12 xubnood, kuwaas oo lagu soo bandhigay magaalada Baydhaba, iyada oo sawirradooda lasoo bandhigay

Raggan ayaa kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa qeybaha jabhadaha, amniyaadka, aruurinta lacagaha baadda, iyo xisbada, sida ay shaaca ka qaaday hay’adda Nabad Sugidda.

Sidoo kale waxa ay intaasi kusii dartay in xubnahan ay kasoo howlgaleen inta badan gobollada, ayna ka qayb qaateen howlgallo iyo dagaallo kala duwan oo ay kooxda fulisay.

Qaar kamid ah raggan oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in ay dib ula midoobaan dadkooda, ayna dalbanayaan cafis guud.

Waxaa kale oo ay sheegeen inay uga soo baxeen Ururka Al-Shabaab dhibaato ay sheegeen inay ku hayaan Shacabka Soomaaliyeed, ayna qudhooda u adkeysan waayeen xaaladda ay ku sugnaayeen, kahor inta aanay kasoo tagin kooxaha Khawaarijta.

Koonfur Galbeed ayaa kamid ah meelaha ay ku xoogan tahay kooxda Al-Shabaab, waxaana weeraro iyo qaraxyo ay ka fulisaa deegaanada maamulkaasi.

Si kastaba, Koonfur Galbeed ayaa horay sidana oo kale usoo bandhigtay maleeshiyaad badan oo kasoo goostay Al-Shabaab, waxaana la marsiiyay habraacyo ay dowladdu dajisay, kadibna waxaa loo sii gudbiyaa xarumaa gaarka ah ee dhaqan celiska oo muddo lagu hayo.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Xasan Sheekh oo ka dagay Addis Ababa + Qorshihiisa
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved