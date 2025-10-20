Aqriso Magacyada: Golaha Wasiirada cusub ee Waqooyi Bari oo lagu dhowaaqay

Laascaanood (Caasimada Online) — Madaxweynaha Dawladda Waqooyi Bari Soomaaliya, Mudane Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali (Firdhiye), ayaa xalay ku dhowaaqay golaha wasiirrada ee dowladdiisa, bilo kadib markii la dhisay maamulka cusub, islamarkaana loo doortay madaxweyne.
Qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inuu tallaabadan qaaday isaga oo tixraacaya Qodobka 72-aad ee Dastuurka, culayska hawlaha dowladda hor yaalla, baahida dhismaha fulinta, iyo latashi uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka.
Liiska wasiirrada cusub
Xukuumaddu waxay ka kooban tahay 21 wasiir oo soo socda, sida lagu qoray wareegtada rasmiga ah, waana xubnahan:
- Yuusuf Maxamed Cali — Wasaaradda Caddaalada, Arrimaha Diinta iyo Dastuurka
- Axmed Cali Yakhle — Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-Heshiisiinta
- Cabdiqani Xuseen Hiraad — Wasaaradda Maaliyadda
- Dr. Aadan Jaamac Muuse — Wasaaradda Caafimaadka
- Cali Dhakaawey Warsame — Wasaaradda Qorsheynta, Horumarinta iyo Iskaashiga Caalamiga ah
- Cabdirisaaq Faarax Warsame — Wasaaradda Amniga
- Cabdi Xasan Maxamed — Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha
- Mustafe Cabdinaasir Cismaan — Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka
- Daahir Cabdirisaaq Axmed — Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare
- Ismaaciil Shiikh Saalax — Wasaaradda Kalluumaysiga iyo Khayraadka Badda
- Saynab Cabdiraxmaan Calawaash — Wasaaradda Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul Insaanka
- Siciid Maxamed Cabdiraxmaan — Wasaaradda Deegaanka, Duurjoogta iyo Isbadalka Cimilada
- Mahad Siciid Xasan — Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa
- Jaamac Faarax Muuse — Wasaaradda Hawlaha Guud, Gadiidka iyo Dib-u-dhiska
- Axmed Cabdi Shire — Wasaaradda Duulista Hawada
- Cabdiwali Xuseen Maxamuud — Wasaaradda Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga
- Axmed Cabdirisaaq Diiriye — Wasaaradda Warfaafinta, Isgaadhsiinta iyo Tiknolojiyadda
- Cabdikariin Maxamuud Cabdi — Wasaaradda Beeraha, Waraabka iyo Horumarinta Reer-Miyiga
- Maxamed Diiriye Faarax Shariif — Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka
- Ibraahim Jaamac Raygal — Wasaaradda Dhalinyarada, Ciyaaraha, Shaqada iyo Shaqaalaha
- Cabdiqaadir Maxamed Ducaale — Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda
Xeerka magacaabista oo Summaddiisu tahay WQS/XM/022/2025 ayaa dhigaya in liiska uu dhaqan-galo marka uu madaxweynuhu saxiixo lana soo saaro Faafinta Rasmiga ah. Magacaabistu waxay u gogol-xaareysaa in la dardargeliyo howlaha amniga, dhaqaalaha, adeegyada bulshada, iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulka.
Magacaabistan waxa ay daba socotaa doorashadii 30-kii Agoosto ee ka dhacday Laascaanood, halkaas oo Xildhibaannada Baarlamaanka Waqooyi Bari ay ku doorteen Firdhiye madaxweynaha maamulka, doorasho wareeg labaad gashay oo xasaasi ahayd.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo ku dhawaaqay natiijada ayaa sheegay in Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali (Firdhiye) helay 62 cod, halka musharraxii kale ee wareegga labaad u gudbay uu helay 18 cod, kaddib markii Jamaal Maxamed Xasan uu codadkii taageerayaashiisa u wareejiyey dhinaca Firdhiye.
Sidoo kale isla maalintaas waxaa madaxweyne ku-xigeen loo doortay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil (Abwaan), oo helay 65 cod coddeyn gacan-taag ah, sida uu ku dhawaaqay Guddoomiye Aadan Cabdullaahi Aw-Xassan.
Xafiiska madaxweynaha ayaa la filayaa inuu si dhaqso ah u magacaabo wasiirro-dowleyaal iyo wasiir-ku-xigeenno si loo dhamaystiro Golaha Fulinta. Qorshaha degdegga ah wuxuu ku wajahan yahay:
Xukuumadda cusub ee Madaxweynaha Cabdiqaadir Axmed Aw-Cali (Firdhiye) ayaa hortaalla hawl aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin xoojinta amniga, dib-u-habeynta adeegyada iyo soo celinta koboc dhaqaale oo waara, iyadoo taageero ka raadineysa shacabka, ganacsatada iyo saaxiibada caalamiga ah.