28.3 C
Mogadishu
Thursday, April 30, 2026
Muxuu yahay shirka ay DF uga qeyb-gashay Addis Ababa?

By Guuleed Muuse
Addis Ababa (Caasimada Online) – Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Soomaaliya, Bashiir Maxamed Jaamac ayaa magaalada Addis Ababa uga qeyb-galay kalfadhiga SDG6 ee madasha ARFSD12.

Wasiir Bashiir io khudbad muhiim ah ka jeediyay shirka ayaa si qoto dheer uga hadlay saameynta isbeddelka cimilada iyo helitaanka biyo nadiif ah. Wasiirka ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu si toos ah u wiiqayo helitaanka kheyraadka biyaha, gaar ahaan dalalka Afrika ee horeyba u wajahaya caqabado badan oo dhinaca deegaanka ah.

Wuxuu tilmaamay in kororka magaalooyinka iyo ballaarinta degmooyinka ay kordhiyeen baahida loo qabo biyo nadiif ah, taas oo cadaadis hor leh saartay ilaha biyaha ee jira.

Sidoo kale, Wasiirku wuxuu xusay in maalgelin la’aantu ay si weyn u curyaamisay dadaallada lagu horumarinayo kaabayaasha biyaha, taas oo sii adkeynaysa xaaladda sugnaanta biyaha.

Wuxuu carrabka ku adkeeyay in sugnaanta biyaha ay tahay arrin si dhow ugu xiran horumarka waara, isla markaana ay muhiim u tahay caafimaadka, waxbarashada iyo dhaqaalaha bulshada.

Wasiirku wuxuu intaas ku daray in helitaanka biyo nadiif ah uu muhiim u yahay awoodda bulshooyinka ee la qabsiga isbeddelka cimilada, maadaama biyuhu yihiin laf-dhabarta nolosha.

Dhanka kale, wuxuu hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la xoojiyo adkeysiga bulshada si ay uga hortagaan khataraha ka dhasha isbeddelka cimilada.

Ugu dambeyntiina, wasiirka ayaa ku baaqay in la dardar-geliyo iskaashiga caalamiga ah iyo maalgelinta, si loo xaqiijiyo yoolka SDG6 ee ah in dhammaan bulshooyinku helaan biyo nadiif ah oo la isku halleyn karo.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

