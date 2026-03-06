Baaq degdeg ah oo laga soo saaray dagaalka BARIGA DHEXE

New York (Caasimada Online) – Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaallada ka socda Bariga Dhexe, isla markaana dib loogu laabto wada-hadallo diblomaasiyadeed oo dhab ah.
Guterres ayaa sheegay in xaaladda sii xumaanaysa ay halis weyn ku tahay nabadda gobolka iyo tan caalamkaba, isagoo ku adkeeyay in loo baahan yahay dadaal degdeg ah oo lagu joojinayo colaadaha.
“Waa in la joojiyaa dagaalka, laguna laabtaa wada-hadallo diblomaasiyadeed oo dhab ah,” ayuu Guterres ku yiri qoraal uu ku baahiyay bartiisa X (ex-Twitter).
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sidoo kale sheegay in weerarrada sharci-darrada ah ee ka dhacaya Bariga Dhexe iyo meelo kale ay sababayaan dhibaatooyin iyo khasaare weyn oo soo gaaraya dadka rayidka ah ee ku nool gobolka.
Wuxuu intaas ku daray in xaaladdan ay halis weyn ku tahay dhaqaalaha caalamka, gaar ahaan dadka nugul ee durba la tacaalaya duruufo adag.
Xoghaye Guterres ayaa ugu dambeyn ka digay in xaaladdu ay si degdeg ah uga bixi karto gacanta.
“Halistu aad bay u weyn tahay, waxaana laga yaabaa in xaaladdu gaarto heer aan cidna xakamayn karin,” ayuu yiri Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Si kastaba, weerarada cirka ee Bariga Dhexe ayaa socda maalinkii toddobaad oo xiriir ah, iyagoo si weyn saamayn ugu yeesheen suuqyada caalamka.