Baarlamaanka Jubbaland oo qaaday tallaabo uga sii dareysa xiisadda taagan

By Guuleed Muuse

Kismaayo (Caasimada Online) – Xildhibaannada baarlamaanka Jubbalad oo maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa qaaday tallaabo kale oo uga sii dareysa xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa maamulkooda iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo isku qabtay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka.

Golaha Wakiilada Jubbaland ayaa durbo ansixiyay guddiga doorashooyinka maamulkaasi ee uu xalay magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe, kaas oo ay diiday dowlada dhexe.

Kulanka oo ay soo xaadireen 66 Mudane ayaa gudoomiyaha Golaha Wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu sheegay inuu ansax yahay guddiga madaxa bannaan ee Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland oo qabanaya howsha soo xulida baarlamaanka cusub ee Jubbaland iyo doorashada guddoonka iyo tan Madaxtooyada.

Arrintan ayaa dab kusii shideysa xiisadda taagan, maadaama ay dowladda dhexe ay si cad u sheegtay in aanay aqoonsaneyn guddiga doorashada ee uu soo magacaabay Axmed Madoobe.

“Waxaa nasiib darro ah in mar kale uu Mudane Axmed Madoobe hadana ka baxay hishiiskii uu la galay saamileyda siyaasadeed ee Jubaland, isaga oo ku andacooday in uu wax ka badalay qodobka 70-aad ee dastuurka Jubaland si uu mar sedexaad fursad ugu helo in uu dib isugu doorto xilka Madaxweynaha Jubaland.” ayaa qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya.

Sidoo kale waxaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in Madaxweyne Axmed Madoobe waqtigii ka dhammaaday bishii August sanadkii hore ee 2023-kii.

Lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse arrintan ayaa u muuqata inay ku socoto sida doorashadii 2029-kii ee Jubbaland, taas oo dib loogu doortay Axmed Madoobe, waxaana xilligaas dowladdii uu hoggaaminayay Farmaajo ay isku deyday inay ka hor istaagto balse ma dhicin, waxaana dib usoo laabtay Axmed Madoobe oo mar saddexaad sii raba xilka.

Dowladda dhexe iyo Jubbaland ayaa ku kala tegay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wada-tashiga qaranka, kadib markii uu Axmed Madoobe ka biyo diiday gebi ahaan qorshaha Villa Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorashooyin qof iyo cod ah oo laga hirgeliyo dalka.