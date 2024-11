Maxaa ka jira in mar kale Taliyaha Xoogga loo magacaabayo Jeneraal Odawaa?

Muqdisho (Caasimada Online) – Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda loo magacaabo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, taasi oo hadii ay dhacdo ka dhigan in Xasan Sheekh uu magacaabay sarkaal uu horay xilka uga qaaday.

Jeneraal Odawaa ayaa lagu amaanaa xoreyntii wadanka mudadii uu Taliyaha xoogga ahaa, waxaana muuqata in shaqadii looga maarmi waayey.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhowr mar oo hore la sheegay in Jeneraal Odawaa uu ka codsaday inuu aqbalo in mar kale oo noqdo Taliyaha ciidanka xoogga dalka.

Jeneraal Odawaa ayaa la sheegay in Madaxweynaha uu dhowr mar hor dhigay shuruudo ay ka mid yihiin in wasiirka gaashaandhigga oo markii hore ay is qabteen uu bedelo, in la burburiyo hoggaanada cusub ee ciidanka xoogga oo hoos u dhigaya awoodii Taliyaha iyo shuruudo kale.

Magacaabista Taliye Odawaa waxaa la sheegay inay soo dedejineyso xaalada adag ee dalku galay, sida dagaalka Al-Shabaab oo cuslaaday iyo tan siyaasadeed ee dalka ka taagan, sida xiisadda Jubbaland ay ugu horeyso, taasi oo suurtagal ah in Xasan Sheekh uu awood ciidan ku xaliyo.

Taliyaha hadda hoggaamiya xoogga dalka Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxudiin ayaa ku guul dareystay xoreynta wadanka oo ah shaqada koowaad ee looga fadhiyo taliska xoogga, waxaana istaagay dagaalkii cuslaa ee Shabaab looga xoreynayey wadanka.

Dad badan ayaa Madaxweynaha ku dhaliilay sababta uu ciidanka xoogga uga bedelay Taliye Odawaa oo wacdare ka dhigi jiray furimaha dagaalka, isla markaana uu u magacaabay sarkaal aan tayo badan laheyn.

Sidoo kale dadka falanqeeya siyaasadda waxay qabaan in hadii Xasan Sheekh uu dib u aoo magacaabo Odawaa Yuusuf Raage ay ka dhigan tahay inuu qirtay inuu ku fashilmay maareynta ciidanka xoogga dalka.