Beesha Cayr oo war-murtiyeed culus kasoo saartay doorashada Galmudug

Muqdisho (Caasimada Online) – Shir ballaaran oo magaalada Muqdisho ku yeelatay beesha Cayr ee Habar Gidir ayaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Galmudug, xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed.
Kadib wadatashi iyo doodo ay yeesheen ka qayb-galayaasha shirka, beesha Cayr ayaa ku baaqday in Dowladda Federaalka, maamulka Galmudug iyo dhammaan waxgaradka deegaanka ay mudnaanta koowaad siiyaan, isla markaana xil gaar ah iska saaraan, ilaalinta nabadgelyada, xasilloonida, midnimada, iyo wadajirka Galmudug.
“Beesha Cayr waxay garwaaqsatay in ay jiraan khataro saameyn ku yeelan kara nabadda, xasilloonida, iyo midnimada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug, haddii aan marxaladdan xasaasiga ah looga gudbin wadahadal, is-afgarad, iskaashi, iyo is-tanaasul,” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka kasoo baxay shirka beesha beesha Cayr.
Beesha ayaa dalbatay in si degdeg ah loo qabto doorasho madax-bannaan, loo dhan yahay, heshiis lagu yahay, isla markaana daahfuran, maadaama uu dhammaaday muddo-xileedkii sharciga ahaa ee maamulka Galmudug, dalkuna galay marxalad kala-guur siyaasadeed.
“Beeshu waxay adkaynaysaa in laga fogaado wax kasta oo horseedi kara gacan ka hadal, xiisad siyaasadeed, ama qalqal amni oo saamayn taban ku yeesha nabadda, xasilloonida, iyo wadajirka Galmudug. Sidoo kale, khilaaf kasta oo la xiriira arrimaha doorashooyinka waa in lagu xalliyaa wadahadal, is-afgarad siyaasadeed, iyo hannaan nabadeed oo ay qayb ka yihiin dhammaan saamileyda Galmudug,” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka beesha.
Hoos ka aqriso war-murtiyeedka oo dhameystiran:
Maanta oo ay taariikhdu tahay 29 May 2026, waxaa shir ballaaran isugu yimid Beesha Cayr ee Habar Gidir, kaas oo uu shir guddoominayay Ugaaska Beesha, Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Nuur.
Shirweynaha ayaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee Galmudug. Beesha Cayr waxay garwaaqsatay in ay jiraan khataro saameyn ku yeelan kara nabadda, xasilloonida, iyo midnimada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug, haddii aan marxaladdan xasaasiga ah looga gudbin wadahadal, is-afgarad, iskaashi, iyo is-tanaasul.
Kadib wadatashi iyo doodo ay yeesheen ka qaybgalayaasha kulanka, ayaa Beesha Cayr, iyadoo ka duuleysa mas’uuliyadda ka saaran ilaalinta nabadda, xasilloonida, iyo wadajirka dalka guud ahaan, gaar ahaan Galmudug, waxay isku raacday qodobbada soo socda:
In Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowladda Galmudug, iyo dhammaan waxgaradka deegaanka ay mudnaanta koowaad siiyaan, isla markaana xil gaar ah iska saaraan, ilaalinta nabadgelyada, xasilloonida, midnimada, iyo wadajirka Galmudug.
Maadaama uu dhammaaday muddo-xileedkii sharciga ahaa ee maamulka Galmudug, dalkuna galay marxalad kala-guur siyaasadeed, in si degdeg ah loo qabto doorasho madax-bannaan, loo dhan yahay, heshiis lagu yahay, isla markaana daahfuran.
Beeshu waxay adkaynaysaa in laga fogaado wax kasta oo horseedi kara gacan ka hadal, xiisad siyaasadeed, ama qalqal amni oo saamayn taban ku yeesha nabadda, xasilloonida, iyo wadajirka Galmudug. Sidoo kale, khilaaf kasta oo la xiriira arrimaha doorashooyinka waa in lagu xalliyaa wadahadal, is-afgarad siyaasadeed, iyo hannaan nabadeed oo ay qayb ka yihiin dhammaan saamileyda Galmudug.
Beesha Cayr waxay gogol wadatashi iyo nabadayn u fidinaysaa dhammaan beelaha ku bahoobay Galmudug, si looga wada hadlo wixii khilaaf ah ee jira, loo adkeeyo wadajirka bulshada, loogana gudbo marxaladda kala-guurka si nabad iyo is-afgarad leh.
In la xoojiyo wadatashiga, iskaashiga, iyo is-tanaasulka siyaasadeed, si loo sii adkeeyo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya, gaar ahaan wadajirka Beesha Cayr, loogana gudbo marxaladda kala-guurka si nabad, xasillooni, iyo is-afgarad ku dhisan.
Ugu dambayn, Beesha Cayr waxay u mahadcelinaysaa guddiga qabanqaabada, Ugaaska Beesha, iyo dhammaan kasoo qaybgalayaashii shirka dadaalkii ay geliyeen qabsoomidda shirkan iyo doorkooda ku aaddan ilaalinta nabadda, wadajirka, horumarka, iyo mustaqbalka Galmudug.