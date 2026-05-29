Xog: Xasan iyo Mahad Salaad oo shir xasaasi ah uga socdo Villa Somalia

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA), Mahad Maxamed Salaad ayaa haatan shir saacado qaatay uga socda xarunta Madaxtooyada Qaranka.
Madaxweynaha iyo Mahad Salaad ayaa maanta salaaddii Jimcaha ku wada tukaday masaajidka Madaxtooyada, iyagoo markii laga baxay salaadda kadib galay shirka illaa haatan uga socda Madaxtooyada.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, shirkan oo albaabadu u xiran yihiin ayaa labada mas’uul waxay uga wada-hadlayaan arrimaha doorashooyinka maamulka Galmudug, oo ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin.
Mahad Salaad oo ah musharrax u taagan xilka madaxtinimada Galmudug ayaa doonaya in doorashadu noqoto mid furan oo ka maran faragelinta Villa Somalia. Waxaa sidoo kale la sheegay in dowladda federaalka ay wadato musharrax Ganacsi Liibaan Shuluq.
Mahad ayaa sidoo kale doonaya in cadaadis militari aan la saarin Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor), oo markale doonaya inuu xilka kusoo laabto. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Mahad uu ka biyo-diiddan yahay in awood ciidan loo adeegsado arrimaha siyaasadda Galmudug.
Agaasimaha NISA ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay in xal siyaasadeed lagu gaari karo arrinta Galmudug, isaga oo ku doodaya in Qoor-Qoor lagu qancin karo tanaasul siyaasadeed, halkii loo adeegsan lahaa awood ciidan ama cadaadis siyaasadeed oo toos ah.
Dhanka kale, inta badan siyaasiyiinta kasoo jeeda Galmudug ayaa walaac ka muujiyay suurta-galnimada in Dhuusamareeb ay ka dhacaan xiisado la mid ah kuwii hore uga dhacay Baydhabo, kuwaas oo saameyn amni iyo mid siyaasadeed ku yeeshay deegaannada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Si kastaba, doorashada Galmudug ayaa lagu wadaa sida qorshuhu yahay inay qabsoonto 20-ka bisha June 2026, markaas oo loo dareeri doono codbixinta doorashada golayaasha deegaanka iyo xubnaha Baarlamaanka dowlad-goboleedka.
Sidoo kale, jadwalka doorashooyinka ayaa muujinaya in doorashada guddoonka Baarlamaanka Galmudug la qaban doono 2-da bisha July, halka doorashada madaxweynaha dowlad-goboleedkaasi loo asteeyay 9-ka July.
