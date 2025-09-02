Daawo: Booliska oo maanta Muqdisho ku gubay daroogadii ugu badnayd

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo Xeer-ilaalinta Qaranka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku gubay maandooriye halis ah oo lagu qabtay Dekedda Muqdisho iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde, kadib amar kasoo baxay Maxkamadda Gobolka Banaadir.
Afhayeenka Booliska, Gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in la gubay 250 kartoon oo daroogo ah, kuwaas oo lagu soo qabtay howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanka.
Saraakiisha ayaa tilmaamay in howlgalka lagu bartilmaameedsaday shabakado ku lug lahaa soo dejinta maandooriyaha, iyadoo la sheegay in ciidamada ay muujiyeen feejignaan dheeraad ah.
Afhayeenka Booliska ayaa intaas ku daray in daroogadaasi ay leedahay saameyn caafimaad oo halis ah, sida cudurrada Kansarka, isla markaana uga digay ganacsatada in bulshada lagu halligo maandooriye sharci darro ah.
Dhanka kale, Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud, Cabdirashiid Ismaaciil Nuur, ayaa sheegay in gubitaanka lagu fuliyey habraaca sharciga, ayna jiraan dadkii daroogada soo dejiyey oo gacanta lagu hayo.
Mas’uulkan ayaa xusay in dadkaas la horgeyn doono cadaaladda si loogu qaado tallaabo adag oo waafaqsan sharciga dalka.
Xeer-ilaalintau waxay bulshada iyo ganacsatada u sheegtay in aan la cafin doonin cid kasta oo ku lug yeelata ganacsiga maandooriyaha, iyadoo ku baaqday in dhalinyarada laga ilaaliyo khatarta daroogada.
Hoos ka daawo muuqaalka