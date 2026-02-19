28.9 C
Mogadishu
Thursday, February 19, 2026
Wararka

Booliska UK oo xabsiga dhigay walaalka boqorka Ingiriiska

By Guuleed Muuse
1 min.
London (Caasimada Online) – Ciidanka Booliiska dalka Ingiriiska ayaa maanta xabsiga dhigay Andrew Mountbatten-Windsor, oo hore loogu yaqaanay Prince Andrew, kadib markii la helay dukumiintiyo cusub oo la xiriira dacwadaha dambiyada ee Jeffrey Epstein.

Sida lagu soo warramayo, Andrew waxaa laga qabtay gurigiisa ku yaalla Sandringham, iyadoo tallaabadan lagu saleeyay baaritaan ka dhashay eedeymo cusub oo ka soo baxay faylalka Epstein ee dhowaan la faafiyay.

Ciidanka Thames Valley Police ayaa xaqiijiyay inay wadaan baaritaan ku saabsan tuhun la xiriira “ku takri-fal awoodeed oo xafiis dadweyne” iyo xiriirro hore oo dhexmaray Andrew iyo Epstein.

Andrew ayaa hore uga fariistay howlaha boqortooyada, kadib muranno ka dhashay xiriirkiisa Epstein. Sannadkii tegay, Boqor Charles III ayaa ka xayuubiyay inta badan xilalkii iyo maamuusyadii uu hayay.

Dukumiintiyada cusub ee laga sii daayay Mareykanka ayaa tilmaamaya xiriirro isgaarsiineed iyo kulamo hore oo u dhexeeyay Andrew iyo Epstein, inkastoo Andrew uu horay u beeniyay dhammaan eedeymaha la xiriira falal sharci-darro ah.

Booliiska ayaa sheegay in baaritaanku weli socdo, go’aanka kama dambaysta ahna la qaadi doono marka la soo gabagabeeyo wareysiyada iyo qiimeynta caddeymaha jira.

Dhanka kale, ilo ku dhow qoyska boqortooyada ayaa sheegay in Andrew uu hore u beeniyay wax kasta oo sharci-darro ah oo lala xiriiriyo Epstein, isla markaana uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo hay’adaha baaritaanka. Arrintan ayaa sii kordhisay xiisadda ku hareereysan kiiska, iyadoo la sugayo natiijada kama dambaysta ah ee baaritaanka socda.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

