Burcad-badeeddii qabsatay markabka shidaalka oo arrin lama filaan ah sameeyey

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamo ka tirsan howlgalka la dagaallanka burcad-badeedda ee Midowga Yurub ayaa gaaray markabka shidaalka qaada ee Hellas Aphrodite, ee sitay calanka Malta, kaasoo ay burcad-badeed ka qabsadeen meel ka baxsan xeebaha Soomaaliya Khamiistii, sida uu sheegay howlgalka badda ee Midowga Yurub ee Operation Atalanta.
Howlgalka Operation Atalanta ayaa bayaan uu soo saaray Jimcihii ku sheegay in dhammaan 24-kii qof ee shaqaalaha ahaa ay badqabaan, isla markaana aan la soo sheegin wax dhaawac ah.
Howlgalka ayaa sheegay in “awood muujin degdeg ah” oo uu sameeyay markabka ESPS Victoria ay ku dhiirrigelisay burcad-badeeddii inay ka cararaan markabka, iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin. Howlgalka waxaa ka qayb qaatay diyaarad helicopter ah, diyaarad drone ah, iyo diyaarad kale oo la socotay markabka dagaalka (frigate).
“Qiimaynta khatarta ee aagga ku xeeran dhacdadu waxay weli tahay mid culus,” ayuu ka digay Operation Atalanta.
“Markabkii hooyada ahaa iyo burcad-badeeddii weli waxay ku sugan yihiin aagga. Waxaa socda howlgal wadajir ah oo la isku dubariday oo lagu doonayo in lagu hor-istaago doonnida (dhow) ee weerarkan loo adeegsaday.”
Xogta lagula socday dhaqdhaqaaqa markabka ayaa muujisay inuu xeebaha Soomaaliya u jiray in ka badan 1,000km (620 mayl), sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee The Associated Press.
Shirkadda amniga ee gaarka loo leeyahay ee Ambrey ayaa sheegtay in weerarkii Khamiista ay u muuqatay in ay fuliyeen isla kooxdii burcad-badeedda Soomaalida ahayd ee dhowaan qabsatay doon kalluumeysi oo Iraani ah, taasoo ay markii dambe u adeegsanayeen saldhig ay ka fuliyaan howlgalladooda.
Xilli ay ciidamada badda ee Midowga Yurub u dhowaanayeen Hellas Aphrodite Jimcihii, ayay xarunta Hawlgallada Ganacsiga Badda ee militariga Britain (UK Maritime Trade Operations centre – UKMTO) sheegtay in markab kale ay si guul-darraysatay u beegsadeen burcad-badeed isla Jimcihii.
Digniin lagu daabacay barta X, ayay UKMTO, oo ku boorrisay maraakiibta aagga inay “si taxaddar leh u maraan”, waxay sheegtay in kabtanka markab sida gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah uu soo sheegay in doon ay ka soo dhowaatay dhinaciisa dambe, isagoo jooga meel 528 mayl-badeed (oo u dhiganta qiyaastii 980km) koonfur-bari ka xigta Eyl, Soomaaliya.
“Doonta yar waxay markabka ku soo ridday hub fudud iyo qoryaha garabka laga tuuro (RPGs),” ayay tiri UKMTO, oo xustay in markabka weyn uu ku baxsaday kaddib markii uu xawaaraha kordhiyay.
Kaddib markii ay burcad-badeedda ka baxsan xeebaha Soomaaliya gaartay meeshii ugu sarraysay sannadkii 2011, oo la diiwaangeliyay 237 weerar, ayay khatartu hoos u dhacday taasoo ay sabab u ahayd kormeerka maraakiibta caalamiga ah iyo xoojinta dowladda Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray tiro dhacdooyin burcad-badeednimo ah oo gobolka ka dhacay sannadkii la soo dhaafay.
Sannadkii 2024, waxaa jiray toddobo dhacdo oo laga soo sheegay xeebaha Soomaaliya, sida uu sheegay Xafiiska Caalamiga ah ee Badaha (International Maritime Bureau). Sannadkan gudihiisa, burcad-badeed Soomaali ah ayaa qabsatay doonyo kalluumeysi oo dhowr ah.
Markabka Hellas Aphrodite ayaa noqonaya markabkii ganacsi ee ugu horreeyay ee ay burcad-badeed ka qafaashaan xeebaha Soomaaliya tan iyo bishii May 2024.