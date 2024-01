Cabdirashiid JANAN oo lagu la’yahay nolol iyo geeri

By Guuleed Muuse

Nairobi (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee amniga maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa maalmihii lasoo dhaafay la sheegaya in nolol iyo geeri lagu weysan yahay.

Janan ayaa la sheegay in dad markii ugu war dambeysay uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, tan iyo Arbacadii waa la waayay meel uu jaan iyo cidhib dhigay, ayada oo ay soo baxayaan warar aan la xaqiijin oo sheegaya in la dilay.

Yuusuf Dhuumaal oo hadda ah wasiirka amniga Jubbaland oo arrintaan ka hadlay, ayaa waxa uu ka dalbaday dowladda Kenya in xaaladda Wasiir Janan ay meel ku sheegaan nolol iyo geeri mid uun.

“Dowladda aan walaalaha nahay ee Kenya, gaar ahaan laamaha amaanka waxan ka codsanaya in Wasiir Janan oo lagu la’yahay gudaha magaalada Nairobi mudo lix cisho ah in meel lagu cadeeyo haddii dambiyo jiran oo lagu tuhmayo qof dambi wuu gali kara lakin waa in la ogaada mesha uu ku sugan yahay,” ayuu yiri Wasiir Dhuumaal.

Waxa uu intaas kusii daray “Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya, gaar ahaan Nairobi waa inay xil iska saaraan baadi-goobka Cabdirashiid Janan nolol iyo geeri intaba.”

Ugaaska beesha uu ka dhashay Cabdirashiid Janan oo warbaahinta la hadlay ayaa dhankiisa xaqiijiyay in la weysan yahay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland, isaga oo muujiyay sida uu uga wal-walsan yahay war la’aanta Janan ee nolol iyo geeri.

Ugaaska Maxamed Ugaas Ahmed ayaa sidoo kale baaq u diray xukuumadda Nairobi “Waxaan xasuusinaynaa dowladda Kenya in ay mas’uuliyad ka saaran tahay ilaalinta nafta iyo hantida dadka Soomaaliyeed ee ku sugan geyigeeda, Waxaana ugu baaqaynaa in ay qaaddo talaabo rasmi ah oo lagu badbaadinayo Cabdirashiid.”

Si kastaba, Cabdirashiid Janan, oo horey usoo noqday wasiirkii amniga ee dowlad-goboleedka Jubbaland ayaa kamid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.