CIA-da oo joojisay xogihii sirdoonka ee la wadaagi jirtay Ukraine

By Jamaal Maxamed

Washington (Caasimada Online) – Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ayaa Arbacadii shalay jartay xogihii dhanka sirdoonka ee ay la wadaagi jirtay Ukraine, tallaabadaas oo si weyn u yareyn karta awoodaha Kyiv ee sii wadista dagaalka muddada saddexda sano ay kula jirto Ruushka.

Washington ayaa aad u riixeysa wadahadallo nabadeed oo ay dooneyso in ay ku soo afjarto dagaalka labada dowladood ee deriska ah.

Madaxweyne Donald Trump ayaa horraantii todobaadkaan amray in la hakiyo gargaarka millatari ee uu Mareykanka siiyo Ukraine, maalmo yar kaddib marki ay hadallo kul-kulul Aqalka Cad isku weydaarteen isaga iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

Agaasimaha CIA-da, John Ratcliffe ayaa Arbacadii sheegay in Maraykanku uu xilligan la joogo soo afjaray la wadaagidda xogaha sirdoon ee xukuumadda Kyiv, inkastoo tallaabadani ay noqon karto mid gaaban ka dib markii Zelenskyy uu sheegay in hadaladii kululaa ee isaga iyo Trump ku dhexmaray xafiiska madaxtooyada ay ahaayeen “wax laga qoomameeyo” iyo in Ukraine ay diyaar u tahay wadahadal nabadeed oo ay la yeelato Ruushka.

Tan iyo bilawgii dagaalka ee sannadki 2022-kii, Maraykanku waxa uu Ukraine siinayay xogo sirdoon oo muhiim ah, oo ay ku jiraan macluumaadka xasaasiga ah ee ay u baahan yihiin milatariga si ay u beegsadaan ciidamada Ruushka.