Ciidamada DF oo fashiliyay qaraxyo culus + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in maanta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay fashilyeen qaraxyo culus oo ay Al-Shabaab ku diyaariyeen duleedka degmada Afgooye ee gobolkaasi.
Qaraxyada oo ahaa miinooyin ayaa ciidamadu buburbureen, kadib howlgallo ay ka sameeyeen deegaannada Cumar Beere, Faay Yusuf iyo Cismaan Dure oo dhammaantood hoostaga degmada Afgooye, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan taliska qaybta 12 April.
Taliye ku xigeenka guutada 7-aad, Gaashaanle Dhexe Maxamed Cabdullaahi Caraaye (Foo-Foo) oo hoggaaminayay howlgalka ayaa shaaca ka qaaday in ciidamadu ay burburiyeen miinooyin ay Al-Shabaab ku aaseen waddooyinka ay maraan dadka shacabka ah oo ku yaalla deegaannada ay gaareen ee gobolka Shabeellaha Hoose.
“Ciidanka, ayaa qarxiyey miinooyin Khawaarijta ay u dhigeen dadka shacabka ah, iyadoo geesiyaasha ay ku raad-joogaan firxadka cadowga” ayuu yiri Taliye ku xigeenku.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in ciidamada Xoogga dalka ay cagta mariyeen baro iyo xarumo baad ah oo ay khawaarijta ku lahayd duleedka magaalada Afgooye.
Waxaa kale oo uu carrabka ku dhuftay in ay soo bandhigi doonaan khasaaraha xooggan ee ay gaarsiiyeen cadowga oo uu tilmaamay in lagu naafeeyay howlgalladii ugu dambeeyay.
Xaaladda ayaa weli kacsan, waxaana haatan ciidamada ay isku sii fidinayaan deeggaannada fog ee ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab.
Maalmihii u dambeeyay ciidamada dowladda iyo kuw AUSSOM ayaa kordhiyay howlgallada ay ka wadaan gobolkan, waxayna xoreeyeen degmooyin iyo deegaanno muhiim ah