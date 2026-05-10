Ciidanka DF oo ishor istaag ku sameeyay mucaaradka

Muqdisho (Caasimada Online) – Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ee saaka lagu soo daadiyay waddooyinka ayaa celiyay xubno kamid ah mucaaradka oo doonayay inay aadaan banaanbaxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho ee loo qorsheeyay garoonka ciyaaraha Koonis.
Wararka ayaa sheegaya in xubnaha la celiyay ay kamid yihiin Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamd Xuseen Rooble iyo Cabdiraxman Caynte oo u socday guriga Ra’iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre halkaas oo ay rabeen inay ka aadaan banaanbaxa ay maanta mucaaradka ku qabanayaan Muqdisho.
Labada mas’uul ayaa dib ugu noqday guryahooda, kadib markii lagu horgeeyay gaadiidka ciidamada, loona diiday inay soo baxaan.
Dhinaca kale, Xildhibaan Yuusuf Gama’diid oo ka tirsan Xisbiga Shariif ee Himilo Qaran ayaa sheegay in iyaguna loo diiday inay aadaan goobta uu ka dhacayo dibadbaxa, isaga oo xusay in ergadii lasoo diray ay been noqdeen.
“Ergadii ay soo direen been ayey noqotay, dadku waa dhaqaaqi lanahay, waddooyinka ayay u taagan yihiin xitaa Koonis ayaa naloo diiday in aan tagno” ayuu yiri Xildhibaan Yuusf Gama’diid oo kamid ah Xisbiga Himilo Qaran.
Qorshaha ayaa ah in dibadbaxa uu bilowdo 11:00am, waxaana weli taagan dhaqdhaqaaq ciidan iyo cabasho kasoo yeereyso xubnaha mucaaradka.
Si kastaba, mucaaradka ayaa xalay isku kala qaybiyay degmooyinka gobolka Banaadir, si usoo hoggaamiyaan shacabka, hayeeshee qorshahoodii ayay hadda beddaleen, waxayna dhammaantood isugu tegi doonaan garoonka ciyaaraha Koonis.oo ku yaalla degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banaadir, halkaas oo sidoo kale lagu arkayo ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda.