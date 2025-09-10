Ciidamo cadaan ah oo lagu arkay furimaha hore ee dagaalka + Sawirro

Bariire (Caasimada Online) – Ciidamo cadaan ah oo hubeysan, kana qayb-qaadanaya dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa lagu arkay furimaha hore ee dagaalka, waxayna garab siinayaan ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa kale ee howlgalka AUSSOM.
Sida ay muujinayaan sawirro lagu baahiyay baraha bulshada, kadib safar uu taliyaha ciidanka Dhulka uku tagay Shabeellaha hoose ayaa waxaa laga arki karaa muuqaalka ciidan hubaysan oo cadaan ah, waxaana lasoo muujiyay sawirrada 3 askari oo aan African ahayn.
Jeneraal Khaalid Taliyaha Ciidanka Dhulka ee safarka ku tegay Bariire ayaa kormeerayay deegaanka, waxaana goobaha uu gaaray ka mid ah buundada Bariire oo dib u dayactir macma ah ay ku sameeyeen Geesiyada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Ilo dhanka ah amniga Caasimada Online u sheegay in dhowr askari oo cadaan ay kala howlgaleen jiidda hore ee dagaalka, iyaga oo ka qayb qaatay dhowr howlgal oo la fuliyay.
Inta badan saraakiisha cadaanka ah ayaa halkaasi lagu geeyaa diyaarado milatari, kadibna waxa ay la howlgalaan ciidamada dowladda iyo kuwa howlgalka AUSSOM, sida ay innoo xaqiijiyeen ilo wareedyadu.
Illaa iyo hadda ma jiro wax rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Soomaaliya oo ku aadan waxa ay yihiin ciidamadan cadaanka ah ee lagu arkay furimaha hore, kuwaas si wayn loo hadal hayo.
Hanad Soomaali oo kamid ah dadka fal-celiyay ayaa yiri “Cid alaale ciddii nagu garab siinaysa dagaalka nimankaa xun xun waa soo dhawaynaynaa”.
Yaxye Cabdalle ayaa isna yiri “Haddii ay run tahay waaba arin wanagsan ee cadaanka hala soo badiyo”.
Si kastaba waxaa horay waxaa furimaha dagaalka loogu arkay ciidamo Turkish ah iyo saraakiishooda oo booqanaya jiidaha hore, iyada oo sidoo kale haatan la sugayo ciidamada Masar oo kusoo biiraya dagaalka, waxayna dhammaan tallaabooyinkan muujinayaan in uu sii xoogeysanayo dagaalka lagula jiro argagixisada oo ay kusoo biiraan dhinacyo horleh.