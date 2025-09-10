Qatar oo beenisay warar uu faafiyey Aqalka Cad kadib weerarkii Israel ee Doha

Washington (Caasimada Online) – Maamulka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu wargeliyay mas’uuliyiinta Qatar ka hor weerarkii Israel ay ku qaadday wada-xaajoodayaasha Xamaas ee Doha, balse sheegashadaas ayaa waxaa beeniyay dalkaasi Khaliijka ah.
Warbixintan ka soo baxday Aqalka Cad Talaadadii ayaa timid saacado kaddib markii uu dhacay weerarka lagu qaaday deegaan ku yaalla caasimadda dalkaasi ee Doha. Dalka Qatar wuxuu ahaa dhex-dhexaadiyaha ugu weyn ee wada-hadallada xabbad-joojinta ee uu Mareykanku taageerayay, kuwaasoo loogu gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka Gaza.
“Maamulka Trump waxaa ku wargeliyay ciidanka Mareykanka in Israel ay weerarayso Xamaas, taasoo nasiib-darro ku sugnayd qayb ka mid ah Doha, caasimadda Qatar,” ayay Afhayeenka Aqalka Cad, Karoline Leavitt, u sheegtay weriyeyaasha.
“In si keli ah loo duqeeyo gudaha Qatar, oo ah dal madax-bannaan oo saaxiib dhow la ah Mareykanka, isla markaana si adag oo geesinimo leh noogala shaqeynaya sidii nabad loo dhex dhigi lahaa labada dhinac, ma hormarinayso danaha Israel iyo kuwa Mareykanka,” ayay tiri. “Si kastaba ha ahaatee, ciribtirka Xamaas, oo ka faa’iideysatay dhibaatada dadka ku nool Gaza, waa hadaf qiimo leh.”
Leavitt waxay intaas ku dartay in Trump uu faray ergaygiisa gaarka ah, Steve Witkoff, inuu “reer Qatar ku wargeliyo weerarka soo socda.”
Si kastaba ha ahaatee, Qatar way beenisay arrintaas, iyadoo afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar uu sheegay in sheegashada ah in dowladda “horay loogu sii wargeliyay weerarka ay tahay mid gebi ahaanba been abuur ah.”
“Wicitaankii taleefoon ee ka yimid sarkaal Mareykan ah wuxuu soo dhacay xilli la maqlayay jugta qaraxyadii ka dhashay weerarkii Israel ee Doha,” ayuu Majed al-Ansari ku qoray bartiisa X.
Xamaas waxay sheegtay in weerarka lagu dilay shan ka mid ah xubnaheeda, balse kooxdeeda ugu muhiimsan ee wada-xaajoodka ay badbaadeen. Dadka dhintay waxaa ku jiray sarkaal ka tirsan ciidanka ammaanka Qatar, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalkaas.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa ku tilmaantay weerarka Israel mid “fulaynimo ah,” iyadoo cambaareysay “tallaabo kasta oo lagu beegsanayo amnigeeda iyo madax-bannaanideeda.”
Trump ayaa markii dambe sheegay inuu “aad uga xun yahay goobta uu weerarku ka dhacay” uuna u xaqiijiyay Qatar in aysan mar kale dhici doonin.
“Kani wuxuu ahaa go’aan uu gaaray Ra’iisul Wasaare Netanyahu, ma ahayn go’aan aan anigu gaaray,” ayuu Trump ku qoray bartiisa Truth Social.
“In si hal dhinac ah loo duqeeyo gudaha Qatar, oo ah Qaran madax-bannaan oo saaxiib dhow la ah Mareykanka, isla markaana si adag oo geesinimo leh noogala shaqeynaya sidii nabad loo dhex dhigi lahaa, ma hormarinayso danaha Israel iyo kuwa Mareykanka.”
Trump wuxuu ku celiyay sheegashada Aqalka Cad ee ahayd inuu faray Witkoff inuu uga digo Qatar weerarka, balse “nasiib-darro, aad ayay uga daahday in weerarka la joojiyo.”
“Waxaan aaminsanahay in dhacdadan nasiib-darrada ah ay noqon karto fursad nabadeed,” ayuu yiri.
Xamaas oo mas’uuliyadda saartay Mareykanka
Dalka Khaliijka ayaa horey u gacan ka geystay dhex-dhexaadinta hakad dagaal oo ka dhacay Gaza bishii Nofeembar 2023 iyo xabbad-joojin lix toddobaad ah bishii Janaayo 2025. Doorkiisa waxaa si joogto ah u ammaanay maamulkii hore ee Madaxweyne Joe Biden iyo kan hadda ee Madaxweyne Trump.
Israel ayaa bartamaha Doha weerartay maalmo uun kaddib markii Trump uu digniin u diray kooxda wada-xaajoodka ee Xamaas, xilli uu ku riixayay xabbad-joojin cusub. Mareykanka ayaa si isdaba joog ah ugu eedeeyay Xamaas inay carqaladeyneyso wada-xaajoodyada. Dhanka kale, Israel ayaa lagu eedeeyay inay dhowr jeer hakisay wada-hadallada.
“Reer Israel way aqbaleen shuruudaheena. Waa markii ay Xamaas iyaduna aqbali lahayd,” ayuu Trump ku qoray bartiisa Truth Social Axaddii.
“Waxaan uga digay Xamaas cawaaqibka ka dhalan kara haddii aysan aqbalin. Tani waa digniinteydii ugu dambeysay, mid kalena ma jiri doonto!”
Weerarka kaddib, Xamaas waxay sheegtay in kuwa la beegsaday ay ka doodayeen soo jeedintii ugu dambeysay ee Trump.
Kooxda waxay intaas ku dartay in weerarku “uu xaqiijinayo, shaki la’aan, in Netanyahu iyo xukuumaddiisu aysan doonayn in la gaaro wax heshiis ah ayna si ula kac ah u doonayaan inay fashiliyaan dhammaan fursadaha jira ayna carqaladeeyaan dadaallada caalamiga ah.”
“Waxaan maamulka Mareykanka mas’uuliyad wadajir ah kula saareynaa gumeysiga [Israel] dambigan, sababtoo ah taageerada joogtada ah ee ay siiyaan gardarrada iyo dembiyada uu gumeysigu u geysto shacabkeenna,” ayaa lagu yiri bayaanka kooxda.
Dhanka kale, Leavitt ayaa weriyeyaasha u sheegtay in Trump “uu aaminsan yahay in dhacdadan nasiib-darrada ah ay noqon karto fursad nabadeed.”
Waxay sheegtay in Trump uu la hadlay Ra’iisul Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu, weerarka kaddib, laakiin ma aysan sheegin inuu ugu hanjabay wax tallaabo ah oo ka dhan ah Israel oo ah saaxiibka dhow ee Mareykanka.
Diiwaanka Amiiriga ee Qatar ayaa isna warbixin ku xaqiijiyay in madaxweynaha Mareykanka uu taleefoon kula hadlay Amiirka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, uuna cambaareeyay weerarkii Israel ee Doha.
“Dhiniciisa, Amiirka wuxuu xaqiijiyay in Dowladda Qatar ay si xooggan u cambaareyneyso ugana soo horjeedo weerarkan taxadar la’aanta iyo dembiga ah, ayna u aragto xadgudub bareer ah oo lagu sameeyay madax-bannaanideeda iyo amnigeeda iyo jebin cad oo lagu sameeyay sharciyada iyo mabaadi’da sharciga caalamiga ah,” ayuu yiri Diwaanku.
Sheikh Tamim wuxuu sheegay in weerarku uu khatar gelinayo xasilloonida gobolka uuna carqaladeynayo “dadaallada xaalad-dejinta iyo in la gaaro xalal diblomaasiyadeed oo waara.”
“Qatar waxay qaadi doontaa dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso amnigeeda ayna u dhowrto madax-bannaanideeda,” ayaa lagu yiri warbixinta iyadoo laga soo xiganayo Amiirka.