Ciidankii Jubaland oo isku dhiibay DF – Maxaa ka socda Raaskambooni?

By Zahra Axmed Gacal

Raaskambooni (Caasimada Online) –Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in 80 askari oo ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Jubbaland ay maanta isku dhiibeen ciidankii shalay laga degiyey magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose.

Dowladda ayaa sheegtay in ciidanka Jubbaland ay ku biireen hawlaha Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ay ka wadaan degaanka Raaskambooni.

“Ciidanka Qalabka Sida ee shaley gaarey degaankaasi ayaa la wareegi doona fariisimaha ay ka baxayaan Ciidamada Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee ATMIS, iyagoo dhanka kale sii wadi doona howlgalka Dalka looga xoraynayo Khawaarijta,” ayaa lagu yiri warkaan goordhow ay soo saartay dowladda Soomaaliya.

Taliyaha Guutada 18-aad ee Ciidanka GorGor G/Dhexe Xasan Ciraaqi oo la hadley ciidanka kaga soo biiray dhanka maamulka Jubbaland ayaa kula dardaarmey inay si buuxda uga qeyb qaataan dagaalka ka dhanka ah Khawaarijta.

Taliye Xasan Ciraaqi ayaa ciidanka u sheegay in Jubbaland aysan duulaan ku aheyn, balse waajib qaran oo saaran ay gudanayaan qurshuhuna uu yahay in dalka oo dhan ay gacanta ku dhigaan.

Saraakiisha hoggaamineysa ciidanka Jubbaland ee isku dhiibay dowladda ayaa sheegay in laga soo diray Kismaayo iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen, iyadoo la amray inay ka hortagaan duulaanka ciidanka xoogga dalka.

Balse waxay sheegeen in amarkaasi uu u cuntami waayey oo ciidanka xoogga dalka aysan dagaal kala hortegi karin, hadana ay diyaar u yihiin inay la howlgalaan militeriga Soomaaliya, si loo dhaqan-geliyo amarka dowladda.

Ciidamo kale oo Jubbaland ay doomo ka saartay Kismaayo ayaa la sheegay in hadda ay doonayaan inay is dhiibaan, ilaa 50 askari oo badda ku go’doonsan ayaa la soo xiriirtay saraakiisha xoogga dalka, waxayna cadeeyeen inay is dhiibayaan oo dagaal aysan diyaar u aheyn.

Axmed Madoobe oo markii 3-aad shalay ku soo baxay doorasho u dhacday sidii uu uga soo shaqeeyey ayaa markaan wajahaya xaaladii ugu adkeed, waxaana Jubbaland lagu harqiyey ciidamada xoogga dalka.

Maanta waxaa ciidamo kale laga dejiyey Garbahaarey iyo Beledxaawo, sidoo kale Haramcad ayaa qeyb ka ah ciidanka loo daabulayo Jubbaland, inkastoo ciidamada Jubbaland la sheegay in aysan dagaal la geleyn ciidanka xoogga, hadana Axmed Madoobe ayaa tuutihiisa xirtay, waxaana la sheegay in uu is difaacayo.