Cirro oo codsi u diray 130 dal – Maxay rabtaa Somaliland?

Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, ayaa mar kale si xooggan ugu celiyay baaqiisii ku wajahnaa beesha caalamka, isagoo dalbanaya in si rasmi ah loo aqoonsado madax-bannaanida Somaliland, xilli la xusayay sannad-guuradii 34-aad ee waxa ay Somaliland u aragto dib u heliddii xorriyaddeeda.

Cirro oo khudbad ka jeediyay xuska maalinta qaranimada 18-ka May ayaa sheegay inuu warqado rasmi ah u diray in ka badan 130 dowladood—oo ay ka mid yihiin madaxwayneyaal, ra’iisul wasaarayaal, boqorro iyo amiirro—kuwaas oo uu ka codsaday in ay si rasmi ah u aqoonsadaan Somaliland inay tahay dal madax-bannaan.

“Beesha caalamka waxaan leeyahay: hadda ayaa la jooga waqtigii la aqoonsan lahaa Jamhuuriyadda Somaliland,” ayuu yiri Cirro. “Waxaan diyaar u nahay in aan door muhiim ah ka ciyaarno nabadda, amniga iyo barwaaqada guud ee Geeska Afrika iyo marin-biyoodka Badda Cas.”

Madaxweynaha Somaliland wuxuu caddeeyay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ay ku dhisan tahay nabad ku wada noolaansho, is-ixtiraam iyo iskaashi wax-ku-ool ah. Wuxuu xusay in Somaliland ay doonayso xiriir adag oo wada-shaqeyn leh oo ay la yeelato dalalka caalamka, gaar ahaan iyadoo gobolka uu sii kordhayo muhiimaddiisa istiraatiijiyadeed.

Cirro ayaa u mahadceliyay dalalka la yeeshay xiriir dhinacyada ganacsiga iyo diblomaasiyadda, isagoo si gaar ah u magacaabay Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Boqortooyada Midowday, Mareykanka, Jabuuti, Taiwan, Turkiga iyo Kenya.

“Maalintan qaranimada, waxaan la xiriiray dhammaan 195-ka dal ee xubnaha iyo goobjoogayaasha ka ah Qaramada Midoobay,” ayuu yiri. “Waxaan ka codsaday in ay taageeraan xaqa Somaliland u leedahay inay ka mid noqoto dalalka caalamka.”

34 sano oo xasillooni ah balse diblomaasiyad cakiran

18-ka May 2025 waxay Somaliland u tahay 34 sano tan iyo markii ay si madax-bannaan ugu dhawaaqday gooni-isu-taag, kaddib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. Somaliland oo hore u ahayd maxmiyad Ingiriis ah ayaa xornimadeeda la heshay bishii Juun 1960, kahor inta aysan ku biirin gobollada Koonfureed ee uu Talyaanigu maamulayay si loo dhiso Jamhuuriyadda Soomaaliya.

Tan iyo markaas, Somaliland waxay si dhammaystiran ugu shaqeynaysay sida dal madax-bannaan—iyadoo leh dastuur u gaar ah, lacag u gaar ah, ciidan qaran, iyo garsoor madax-bannaan. Waxay qabatay doorashooyin nabad ah oo dhowr ah, waxaana si weyn loogu ammaanay xasilloonideeda marka loo eego inta kale ee Soomaaliya.

Si kastaba ha ahaatee, weli ma jiro dal si rasmi ah u aqoonsaday Somaliland, halka Midowga Afrika uu mar walba ku celiyo muhiimadda ay leedahay midnimada Soomaaliya. Kuwa taageersan aqoonsiga Somaliland waxay ku doodayaan in ay buuxisay dhammaan shuruudaha dawladnimada caalamiga ah, ayna muujisay waayo-aragnimo deggan oo dimuqraadiyadeed. Laakiin kuwa kasoo horjeeda waxay ka baqayaan in aqoonsiga Somaliland uu dhiirrigelin u noqon karo dhaqdhaqaaqyo kale oo gooni-isu-taag ah oo ka dhaca Afrika.

Baaqan Somaliland ayaa imanaya iyadoo gobolka Geeska Afrika iyo marin-biyoodka Badda Cas uu noqday goob istiraatiiji ah oo ay tartan xoogan ka wadaan quwadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Dekedda Berbera oo la ballaariyay iyadoo taageero ka helaysa shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay Imaaraadka Carabta, ayaa si degdeg ah ugu soo baxaysa xarun ganacsi iyo amni oo muhiim ah.