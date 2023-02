Culimada Somaliland oo war culus kasoo saaray dagaalka ka socda Laascaanood

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Culimada waaweyn ee Somaliland ayaa maanta markii u horeysay ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, kaasi oo galay maalintii 8-aad.

Culimada ayaa waxay ku baaqeen in deg deg loo joojiyo dagaalka Laascaanood, islamarkaana miiska wada-hadalka la iskugu yimaado, ayada oo dhinacyadu ka wada-xaajoonaya wixii khilaaf iyo tabasho jira.

Sidoo kale waxay taageereen adkaynta iyo hirgalinta xabad-joojintii ay dhawaan ku dhawaaqday Somaliland, iyaga oo xusay in dagaalka aan laga faa’iidin khasaare mooyaane.

Waxay sheegeen in dhiiga qofka muslimka ah oo la daadiyaa uu xaaraan yahay gaar ahaan bilahan aynu ku jirno oo ah bilihii xurmada lahaa, “Culimadu waxay xasuusinayaan labada dhinac in dhiiga muslinka oo la daadiyaa uu xaaraan yahay, iyada oo lagu jiro bilihii xurmada lahaa ee Rajab.”

Culimada ayaa waxa kale oo ay bahda warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala ugu baaqeen in ay Alle ka cabsadaan oo ay iska hubsadaan wararka ay faafinayaan, ayna ka baaqsadaan hurinta collaada, sida lagu yiri baaqa culimada.

“Culimadu waxay diyaar u yihiin inay kaalin mug leh ka qaatan daminta iyo nabadeynta dadka walaalaha ah. Culimada waxay ugu baaqayaan dhamaan bulshada Soomaaliyeed inay ka qeyb qaataan samafalka iyo taakuleynta walaalaha dhibaatada kasoo gaartay colaada Laascaanood waxayna diyaar u yihiin inay kaalintooda ka qaatan.”

Sidoo kale waxay qurba-joogta Soomaaliyeed ugu baaqeen in ay ka qeyb-qaatan adkaynta nabada, iyagoo xusay in ay ka culimo ahaan diyaar u yihiin in ay qaybtooda ka qaataan daminta collaada ka taagan Laascaanood.

Ugu dambeyntiina waxay sheegeen in dadka reer Somaliland yihiin dad walaalo ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in la joojiyo dagaalka, si aysan cid dambe ugu dhiman.

Bayaanka culimada Somaliland ayaa imanaya, iyada oo burburtay xabad-joojintii ay dhawaan ku dhawaaqday xukuumadda Somaliland, waxaana weli Laascaanood ka socdo dagaalka u dhaxeeya labada dhinac.

Xaaladda ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana lagu soo waramayaa in labada dhinac ay helayaan gurmadyo xoogan, taasi oo uga sii dareysa xaaladda adag ee ka jirta magaaladaasi.