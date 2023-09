Daawo: CIIDAMO cusub oo qeyb ka noqonaya xasilinta XAMAR oo lasoo bandhigay

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka lagu soo bandhigay ciidamo cusub oo qeyb ka noqonaya kuwa xasilinta caasimada.

Ciidankan oo dhawaan tababar usoo dhamaaday ayaa waxaa lagu wareejiyay qalab iyo saanad ciidan oo ay ku howl-gali lahaayeen, sidii ay waajibkooda ugu gudan lahaayeen si hufan.

Ciidankan ayaa la sheegay inay ka madhan yihiin isticmaalka noocyada kala duwan ee balwada, xilli xukuumadda uu hoggaamiyo ra’iisul wasaare Xamza ay wado qorshe ciidanka looga saarayo kuwa isticmaala balwada.

Ciidankan ayaa waxaa loo diyaariyay in lagu wareejiyo sugida amniga caasimada, oo muddooyinkii dambe soo hagaagayay, wuxuuna dhiiggan cusub ee kusoo biiraya xasilinta caasimada ayaa wax badan ka tari doona qorshaha lagu sugayo amniga caasimada iyo nawaaxigeeda.

“Waxaa la idinka rabaa in aad balwad baranin, hal qof o balwad isticmaala idinkuma jira, shuruucda in aad ilaalisaan dabcan sharciga waa idinla soo baray waa in bulshada la shaqeysaan oo xogta heshaan,” ayuu yiri Taliyaha qeybta guud ee Booliska gobolka Banaadir oo la hadlay ciidankan.

Sidoo kale taliyaha ciidanka Birmadka ee Booliska Soomaaliyeed ayaa dhankiisa ka dhawaajiyay muhiimadda waqtigan u leedahay helida ciidan heegan u ah.

“Waxaa u adeegi doontaan umad Soomaaliyeed oo u baahan hiilkiina, waxkasta oo nabadgalyada wax u dhimaya in aad ka celisaan la rabaa, nidaamkii la idin barayna kula dhaqantaan, qalabka dowladdana yaa la dayicin.”

Si kastaba, ciidanka Booliska qeybtooda xasilinta caasimada ayaa wax weyn ka beddelay amniga magaalada Muqdisho, ayada oo ciidankan cusub ay ku biirayaan kuwa ka howl-galla caasimada, islamarkaana qeyb ka noqonaya howl-gallada lagu sugayo amniga caasimada iyo nawaaxigeeda.

Hoos ka daawo muuqaalka