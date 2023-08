Daawo: Jacfar oo si yaab leh u eedeeyey odayaasha iyo siyaasiyiinta Murusade

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa maanta aad u weeraray odayaasha iyo siyaasiyiinta qaar ee beesha Murusade oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb, si ay uga abaabulaan dagaal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab.

Jacfar oo qaar ka mid ah xildhibaanada beeshaas ay garab taagnaayeen ayaa odayaasha iyo siyaasiyiinta beesha ee ku sugan Dhuusamareeb ku tilmaamay rag aan dagaal u socon oo kaliya magaaladaas u jooga inay Madaxweyne Xasan Sheekh is tusaan.

“Maalmahaan waxaan aragnaa odayaal iyo masuuliyiin ku sugan meel aysan waxaba ka abaabuleyn oo ciidan uusan u joogin oo Dhuusamareeb la dhaho, nabadoono ayaa ku jira, halkaas ayey hadal ka wadaan, laakiin nabadoon ciidankiisa horkacaya waan soo aragnay oo waxaa ku jiray Cilmi Hagar oo ahaa Nabadoonkii Xawaadle, waana ku shahiiday,” ayuu yiri Jacfar.

Wuxuu intaas ku sii daray, “Odayaashii beeshaan waxay Dhuusamareeb ka leeyihiin waa dhimeynaa ciidankaan horkaceynaa, war guri islaameed dhimasho ma taallee, hatagaan meesha dhimashadu taallo, wasiirradii iyo odayaashii inta Dhuusamareeb fariisteen ayey igu sawir ka wadaan.”

Xildhibaan Jacfar ayaa masuuliyiintaas ku tilmaamay inay is tusayaan Madaxweynaha, “Sida aan ognahay Xasan Sheekh run iyo been mid wax looga qaadayo ma jirto ee shaqadaas in wax laga qabto ayuu rabaa, isaga dagaalka ayaa ka go’an,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Jacfar.

Goobta uu hadalkaan ka jeediyey Jacfar waxaa laga sagootiyey ciidan ay soo uruuriyeen qaar ka mid ah xildhibaanada beesha Murusade oo Jacfar uu ku jiro, wuxuuna kula dardaarmay inay deg deg Shabaab uga xoreeyaan dhulka beesha.

“Waayahaan igu sawirtu waa badatay ciidan badan ayaa idinka horeeya, ragga qaar hal sano ayey furinta ku jiraan, rag badana waa naga dhinteen, hadana qaarkiin waa dhima doonaa,” ayuu yiri Xildhibaan Jacfar.

Sidoo kale Xildhibaan Jacfar wuxuu sheegay in odayaasha beesha Murusade ee Dhuusamareeb tegay uu dadkoodii qaar Al-Shabaab heysto, qaarna Xamar joogto, “Muqdisho inta yimaadaan ciidankooda haka abaabulaan, hana hor kacaan haday dagaal diyaar u yihiin.”

