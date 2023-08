Daawo: Maareeyihii Dekada Muqdisho oo si yaab leh uga hadlay dagaalka Al-Shabab  

By Asad Cabdullahi Mataan

Amsterdam (Caasimada Online) – Dr. Cumar Axmed Weheliya, oo ka mid ah culumaa’udiinka Soomaalida, ahna macalin culluunta islaamiga ah ka dhiga Jaamacadda Islaamiga magaalada Rotterdam ee dalka Netherland ayaa ku tilmaamay diyaargarowga ciidamada Dowladda ku doonayaan in ay guluf colaadeed ku qaadaan deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin Galmudug iyo HiSshabele, inuu yahay dhoolatus dacaayad laga rabo.

“Xeeladaha dagaalka ka mid ah in ciidamo duulaan qaadaya in ay sii sheegaan halka ay ku duulayaan iyo xilliga ay duulayaan, dicaayad in laga rabo ayeey u badan tahay,” ayuu yiri Dr. Cumar Axmed Weheliye oo soo noqday maareeyihii dekadda Muqdisho bartamihii 2006-dii xilligaas oo ku beegneyd markii Golihii Maxaakiimtu ay la wareegeen inta badan Gobolada Koofurta iyo bartamaha Soomaaliya.

“Dowladdu awoodeedu waa xadidan tahay marka loo eego awoodda milateriga, oo qalabka dagaalka marka la yiraa wax weyn oo ay kaga gedisan tahay ragga ay la dagaalameyso ma jiraan, wixii la dhihi jiray ciidamo milateri iyo qiimihii lagu aqoon jiray ma jiraan, dad un waa ciidamo Qaran la leeyahay ayaa meesha jooga,” ayuu yiri Dr. Cumar Axmed Weheliye.

Dr. Cumar Axmed Weheliye ayaa dhinaca kale na xusay in guul kasta oo ay ciidamada dowladdu ka gaaraan dagaalka ay ku xiran tahay taageerada ay muujiyaan dadka deegaanka.

Wareysiga Dr. Cumar oo dhinacyo badan taabanaya halkan ka daawo.