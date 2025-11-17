29.9 C
Mogadishu
Monday, November 17, 2025
WararkaXulka

Daawo: Maxaa kala qabasaday Shuute iyo Abwaan Nageeye?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, Xasan Cali Nuur (Shuute) oo xalay ka qayb-galay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeeyay kulamo ay horay u yeesheen isaga iyo Abwaan Nageeye Cali Khaliif oo bishii October ee 2023-kii ku biiray kooxda argagaxisada ah ee Al-Shabaab.

Shuute ayaa sheegay in Abwaan Nageeye ay ku kulmeen gurigiisa, isaga oo markaas raadinayay xildhibaannimo, isla markaana ay wada shaaxeen, kadibna ay sheekeysteen.

Guddoomiyaha ayaa xusay in uu xilligaas kala hadlayay arrinta doorashada iyo damacsiisa xildhibaannimo, waxaana la socday sida uu sheegay nin kale oo ay Shuute saaxibo yihiin.

“Abwaan Nageeye laba jeer aniga saaxibkey ayaa i keenay Jimco ayaan isla qaxweynay laba Jimco oo isku dhow ayuu i yimid isaga oo raadinaayo xildhibaan” ayuu yiri Shuute.

Xasan Cali Nuur (Shuute) oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in Nageeye Cali Khaliif markii uu waayay xildhibaannimada uu raadiyay shaqo kale, kadibna maalmo yar uu usii wareegay dhanka kooxda Al-Shabaab oo uu haatan ka tirsan yahay Abwaanka.

“Ninka markii uu waayay xildhibaanka oo gabar ay ka qaadatay wuxuu aaday soo jeedka, waana cararay. Xildhibaan ayuu raadinaayay haddii uu heli lahaa wuxuu noqon lahaa dadka dowladda dhisa, laakiin ma dhicin” ayuu sii raaciyay.

Dhinaca kale, wuxuu farriin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed oo uu ugu baaqay inay xoojiyaan dowladnimada, ayna taageeraan horumarrada waa wayn ee ka scoda dalka.

“Talada aan jeedineyno waa waxaayay dhalinyarow dowladnimada inaad xoojisaan amniga, cadaaladda, iyo hormarka” ayuu mar kale yiri Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xogta howlgal qorsheysan oo ciidanka dowladda ay ku dileen…
QORAALKA XIGA
Eritrea oo shaacisay in ay Itoobiya iclaamisay dagaal
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved