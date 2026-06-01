Daawo: Maxkamadda Gobolka oo guda gashay kiiska Sacdiyo Bajaaj kadibna…

Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa maanta si rasmi ah u gada gashay kiiska Sacdiyo Macalin Cali Xasan oo loo yaqaano (Sacdiyo Bajaaj), taas oo muddo 50 cisho ah u xiran dowladda Soomaaliya.
Maxkamadeynta oo goor hore oo saaka ah bilaabatay ayaa waxaa ka qayb-galay mas’uuliyiin hore, ehellada iyo dhalinyaro buux dhaafiyay hoolka, si ay goobjoog u noqdaan dhageysiga dacwadda loo haysto Sacdiyo Bajaaj.
Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa Sacdiyo kusoo eedeeyay laba kiis oo xasaasi ah, kuwaas oo kala ah aflaado madaxeed iyo kicin bulsho.
Dooda markii la guda galay ayaa waxaa is hortaag sameeyay qareennada difaacaya Sacdiyo Macallin Xasan oo dalbaday in lasoo caddeeyo kiisaska iyo nooca ay yihiin, si loo sugo cadeymaha loo baahan yahay in go’aan lagu gaaro.
Abuukaate Cali Xalane oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay ku guuleysteen soo jeedintooda, isla markaana xeer ilaalinta dib loogu celiyay dacwadda, si ay usoo caddeyso labada eedeymood ee loo haysto Sacdiyo.
“Ilaahey amarkiis anaga waxaa fursad u helnay inaan is hortaag ka keeno eedii maanta is hortaageenana waa mid ay ku qanacday Maxkamadda,” ayuu yiri Abuukaate Cali Xalane.
Si kastaba ha’ahaatee, Kiiska Sacdiyo Macallin oo ah mid xasaasi ah ayaa si weyn isha loogu hayaa, iyada oo laga war sugayo go’aanka Maxkamadda Gobolka Banaadir, maadaama ay maanta guda gashay dhageysiga dacwadda.