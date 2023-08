Daawo: Qoor Qoor oo shir xasaasi ah maanta ka furay Dhuusamareb iyo qorshaha DF

By Zahra Axmed Gacal

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa magaalada Dhuusamarreeb ka furay shir looga hadlayo dib u xoreynta deegaannada ku haray gacanta argagixisada Al-Shabaab, kaas oo oo ay ka qayb galayaan qaybaha kala duwan ee bulshada.

Madaxweynaha ayaa sheegay in la joogo xilligii la xoreyn lahaa deegaannada Galmudug ee weli ku xara gacanta argagaxisada, waxaana kulanka ka furmay Dhuusamareeb looga tashanayaa sidii looga faa’iideysan lahaa fursadda ay dowladda dhexe siineyso dadka reer Galmudug.

Magaalooyinka laga tashanayo xoreyntooda waxaa ugu horeeya Ceelbuur, Galhareeri, Ceelgaras, Ceel-lahelay iyo deegaano kale oo muhiim ah oo dhaca bariga iyo koonfurta gobollada Mudug iyo Galgaduud ee Galmudug.

Madaxweyne Qoor Qoor oo kulankaan ka furay Dhuusamareeb ayaa khudbad ka jeediyey, wuxuuna sheegay inay dadka reer Galmudug ka tashanayaan sidii ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen halganka dalka looga ciribtirayo Al-Shabaab.

Wuxuu sheegay in waqti badan uusan harin oo la qorsheeyey in muddo kooban lagu laayo Shabaab-ka jooga Galmudug, isagoo xusay in madaxda ugu sareysa dalka ay soo degeyso Dhuusamareeb.

Shirkaan wuxuu Dhuusamareeb ka soca doonaa labada maalmood ee soo socota, waxaana lagu wadaa in laga soo saaro bayaan lagu cadeynayo doorka ay reer Galmudug ku leeyihiin dagaalkaan.

Taliyaha NISA Mahad Salaad ayaa tegay Dhuusamareeb gelinkii dambe ee shalay, halkaas waxaa maalmaha soo socda ku wajahan Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud.

Madaxweynaha ayaa la qorsheeyey in muddo bil ah uu deganaado Dhuusamareeb, isagoo tegi doona hadba deegaankii laga xoreeyo Al-Shabaab, waxaana laga dareemayaa magaalada diyaar-garowga soo dhaweynta wafdiga Madaxweynaha.

Hoos ka daawo hadaljeedintii Qoor Qoor