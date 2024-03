Daawo: R/W Xamza oo Farmaajo iyo kooxdiisa kula taliyey inay cafis weydiistaan dadka

Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha XFS Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa u nasteexeeyey madaxweyne Farmaajo, isagoo kula taliyey in dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyey xukunkiisa uu cafis weydiisto, inta lagu jiro bishaan qiimaha badan ee Ramadaan.

Inkastoo magaca Farmaajo uusan carrabkiisa ku dhufan, hadana Xamza Cabdi Barre wuxuu soo tiriyey qaar ka mid ah gabood-falladii ay geystay dowladii Farmaajo, isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay sida uu weli iskula saxan yahay.

Ra’iisul Wasaare Xamza ayaa sheegay in mudadii ay raggaas uu kooxda Farmaajo kala jeedo ay xukunka joogeen ay dalka ka geysteen jariimooyin uu ka xusay in madaxdii hore ee dalka shil diyaaradeed loo qorsheeyey, in kabaha lagu aasay dad la laayey oo dabcan uu kala jeeday askartii lagu laayey guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur.

Sidoo kale Xamsa ayaa sheegay in xiligaas la waayey muwaadiniin ay haween ku jireen oo dabcan uu kala jeeday Ikraan Tahliil, in la cunaqabateeyey oo dhiigbax iyo gaajo loo dilay dadkii ku noolaa gobollada dalka qaar oo dabcan uu Gedo iyo Jubbooyinka kala jeedo.

“Waxyaabahaas oo dhan waa dhaawacyo aad geysteen, hadiiba aad nasiib u yeelateen in idinkoo nool aad dalka dib ugu soo laabateen, in bisha Ramadaan waxaa idiin fiicneed inaad dib u dhaydaan dhibaatooyinkaa geysateen oo dadkiina cafis weydiisataan, waa hadii umadaan aad rajo dambe ka qabto, in wixii aad geysatay hilmaanto oo hadda aad wax sii qasto, runtii ma qurux badna, marka waxaan soo jeedinayaa in dadka cafis la weydiisto,” ayuu yiri Xamza Barre.

Ra’iisul Wasaaraha oo hadalkaan ka jeediyey kulan ciwaankiisu ahaa “Afur wadareedka is aragga xukuumadda iyo bulshada” ayaa dhinaca kale ka hadlay arrinta muranka badan uu ka taagan yahay ee dhameystirka dastuurka dalka, isagoo sheegay in dastuurku uu ku jiro gacan aamin ah.

“Walaalayaal dastuurku maanta wuxuu jiraa gacan aamin ah, qof kasta meel ayuu ka daneynayaan dastuurka, laakiin waxaan idin leeyahay qof kasta shaqadiisa haloo daayo, dhameystirkiisa waxaa ku xiran karaamada iyo dowladnimadeena, qof kasta oo xil idinka raba wuxuu dhihi jiray dastuurka ayaan dhameynayaa, balse maanta ayagii ayaa diidan inaan dhameystirno,” ayuu yiri Xamza.

Ra’iisul Wasaaraha ayaa soo hadal qaaday dooda haweenka oo maalmahaan dalbanayey in dastuurka lagu cadeeyo oo qodob dhan laga dhigo qoondada haweenka oo 30% ah, isagoo sheegay in gabdhaha Soomaaliyeed ay xukuumadiisu u ogoshahay wax kasta oo ay dalbanayaan, isagoo haweenka kula taliyey in hanaan sharci ah ay xuquuqdooda ku raadsadaan oo buuq ka fogaadaan.

