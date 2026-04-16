30.9 C
Mogadishu
Thursday, April 16, 2026
SomalilandWararka

Daawo: Somaliland oo si kulul ugu jawaabtay DF Soomaaliya

By Jamaal Maxamed
Bookmark
Bookmarked

Share

Hargeysa (Caasimada Online) – Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Barkhad Batuun oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada caasimada ah ee Hargeysa ayaa ka hadlay xiriirka sii xoogeysanaya ee kala dhexeeya Israa’iil, isaga oo dhanka kale si kulul ugu jawaabay Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Barkhad Batuun ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in Somaliland iyo dadkeeda ay soo dhaweynayaan safiirka cusub ee ay Israa’iil u magacowday Hargeysa, Danjire Michael Lotem, kaas oo ay diiday Dowladda Soomaaliya.

“Waxaan ka xukuumad ahaan si milgo iyo maamuus leh usoo dhaweyneynaa safiirka dowladda Israa’iil ee dalka Jamhuuriyadda Somalinad usoo magacowday Amb. Michael Lotem waxaanu kusoo dhaweyneynaa dal madaxbanaanadiisu 35 jisaday iyo shacab adkeysi sameeyay” ayuu yiri wasiirku.

Waxaa kale oo uu intaas sii raaciyay “Waa guul labaad oo ku suntan quluubta Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland tani waa taariikh ay leeyihiin kuwii xabaalaha u galay jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland, tani waa taariikh ay leeyihiin muwaadiniinta Somaliland ee qurbaha iyo gudaha jooga”.

Dhinaca kale, Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa jawaab kulul siiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya, isaga oo sheegay in aysan waxba ka beddeli karin xiriirka u bilaabmay Somaliland iyo Israa’iil.

“Tani waa taariikh ayna wax ka beddeli karaynin Xasan Sheekh iyo xayntiisa Xamar joogta ee muddo xileedkoodu dhammaaday”. ayaa raaciyay Barkhad.

Waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in dhawaan dalal kale oo waa wayn ay aqoonsan doonaan Somaliand ayna wadada kusoo jiraan, sida uu hadalka u dhigay.

Jawaabta Somaliland ayaa kusoo aadeyso, iyadoo saaka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ay cambaareysay tallaabada Israa’iil, iyadoo xagdubub madaxbanaanida ah ku tilmaamtay safiirka ay u magacowday Hargeysa.

QORAALKII HORE
DF Soomaaliya oo diiday safiirka ay Israa'iil u soo magacowday Somaliland
QORAALKA XIGA
Go'aankii kasoo baxay Muungaab oo ka dhaqan-galay Muqdisho + Video
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved