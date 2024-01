Daawo: War cusub oo kasoo kordhay arrinta wasiir Janan

By Jamaal Maxamed

Nairobi (Caasimada Online) – Wasiirkii hore ee amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo todobaad kahor lagu waayay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya ayaa waxaa haatan soo baxaya macluumaad la xiriira xaaladdiisa oo ay walaac ka muujiyeen ehelkiisa.

Wararka ayaa sheegaya oo markii hore lagu waayay nolol iyo geeri haatan laga war helay inuu ku jiro gacantra sirdoonka Kenya, sida ay xaiijiyeen ilo wareedyo xilkas ah.

Ugaas Beesha Sade Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi oo la hadlayay Telefishinka Universal ayaa farriin culus u diray dowladda Kenya, isaga oo ka dalbaday inay sii deyso Janan

“Waxaan dalbaneynaa in Cabdirashiid xorriyaddiisa bannaanka lasoo dhigo oo dadkiisa uu kamid noqdo oo uu u gacan bannaanaado howlihii gaarka ah” ayuu yiri Ugaaska.

Horay waxaa arrintan uga hadashay Jubbaland oo iyadana Kenya ka dalbatay in xaaladda Wasiir Janan ay meel ku sheegaan, ayna soo caddeeyaan waxa ku sugan yahay.

“Dowladda aan walaalaha nahay ee Kenya, gaar ahaan laamaha amaanka waxan ka codsanaya in Wasiir Janan oo lagu la’yahay gudaha magaalada Nairobi mudo lix cisho ah in meel lagu cadeeyo haddii dambiyo jiran oo lagu tuhmayo qof dambi wuu gali kara lakin waa in la ogaada mesha uu ku sugan yahay,” ayuu horay u yiri Yuusuf Dhuumaal oo hadda ah wasiirka amniga maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland

Waxa uu intaas kusii daray “Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya, gaar ahaan Nairobi waa inay xil iska saaraan baadi-goobka Cabdirashiid Janan nolol iyo geeri intaba.”

Cabdirashiid Janan oo waayihiisa ay marxalad kala duwan soo mareen, marna lagu xiray magaalada Muqdisho ayaa ayaa kamid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ay mar ahaayeen saaxibo aad isugu dhow.