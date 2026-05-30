25.4 C
Mogadishu
Saturday, May 30, 2026
Wararka

Wararkii ugu dambeeyey ee xiisad ka taagan Dhuusamareeb

By Asad Cabdullahi Mataan
2 min.
Bookmark
Bookmarked
Somalian soldiers drive on the back of a military vehicle in a street near a hotel in Mogadishu on March 15, 2024. Sporadic explosions and gunfire rang out from a popular hotel in the Somali capital early on March 15, 2024, many hours after Al-Shabaab fighters attacked the site near the presidential palace. The assault late on March 14, 2024 broke a relative lull in violence by the Al-Qaeda-linked jihadist group, demonstrating its continued ability to strike despite a major military offensive against the militants. (Photo by Hassan Ali ELMI / AFP)

Share

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Xaalad aad u cakiran ayaa ka jirta gudaha Galmudug, iyadoo dadka ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ay hadal hayaan suurta-galnimada in dagaal ka dhaco magaaladaas.

Dhuusamareeb iyo qaybo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Mudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo la xiriira xaaladda amni ee magaaladaas.

Wararka ayaa sheegaya in Dowladda Federaalka ay riixeyso in ciidamadeedu la wareegaan gacan ku haynta xarunta dowlad-goboleedka Galmudug, halka ciidamada taageersan Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, ay wadaan abaabul ay uga hortagayaan in maamulka laga fara-maroojiyo Dhuusamareeb.

Ciidamo isugu jira Daraawiishta Galmudug iyo maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan, lana safan Madaxweyne Qoorqoor, ayaa u diyaarsan inay difaacaan hoggaamiyaha Galmudug iyo magaalada, haddii madaxda Dowladda Federaalka ay amar ku bixiyaan in la qabto Dhuusamareeb.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonaya in isbeddel siyaasadeed laga sameeyo Galmudug, isla markaana doorashada madaxtinimada Galmudug ee la qabanayo bisha July lagu doorto musharrax ka iman doona urur-siyaasadeedka JSP. Waxaa aad loo hadal hayaa in musharraxaasi noqon karo ganacsade Liibaan Axmed Xasan, haddii uusan isbeddelin mowqifka taageerada Villa Somalia ee ku aaddan ninkaas.

Beesha deggan Dhuusamareeb ayaa gebi ahaanba diiddan in Liibaan Axmed Xasan uu noqdo Madaxweynaha xiga ee Galmudug, iyadoo u aragta in beesha uu ka dhashay aysan markan lahayn doorka ay ku hoggaamin karto Madaxtooyada Galmudug.

Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo dhaqanka ee beesha Dhuusamareeb ayaa Madaxweynaha Dowladda Federaalka uga digaya in uu colaad ka dhex huriyo dad walaalo ah oo nabad ku wada nool.

Maleeshiyaadka beesha ayaa Khamiistii iyo Jimcihii lagu arkay Dhuusamareeb, iyagoo wata gaadiid dagaal, isla markaana aad mooddo inay si toos ah ugu xiran yihiin maamulka Madaxtooyada Galmudug ee uu hoggaamiyo Qoorqoor.

Xubno ka mid ah haldoorka beesha ayaa warbaahinta ka sheegay in Qoorqoor loo daayo inuu sii hoggaamiyo Galmudug, haddii kalena siyaasiyiinta beeshaas loo oggolaado doorka ay u leeyihiin inay qabtaan talada Galmudug.

Qoorqoor, oo hadda ah Madaxweynaha Galmudug, ayuu Dastuurka Galmudug u oggolaanayaa inuu mar labaad tartamo. Taasi waa sababta beesha Dhuusamareeb aysan uga soo horjeedin in mar kale la doorto, balse ay qabto in haddii la beddelayo, uu keliya beddeli karo siyaasi ama musharrax ka dhashay beeshaas.

Dhanka kale, odayaasha, waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaannada Galmudug ayaa ka shaqeynaya sidii doorashada looga dhigi lahaa mid daahfuran, oo si xor iyo xalaal ah ay ugu tartami karaan dadka daneynaya inay hoggaamiyaan Galmudug dhowrka sano ee soo socda.

Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Qoorqoor uu diyaar u yahay in Galmudug laga qabto doorasho aan hal dhinac ahayn, balse aanu aqbali doonin wax ka baxsan hannaankaas.

Lama oga in Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ay taageeri doonto dadaallada socda ee doorashada looga dhigayo mid u dhexeysa dhammaan danleyda siyaasadda iyo in kale.

Dadka reer Galmudug ayaa isha ku haya xiisadda taagan, oo ay garowsan yihiin inay khatar dhab ah ku tahay jiritaanka dowlad-goboleedka Galmudug, isla markaana ay sii kala fogeyn karto bulshada maamulkaas.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Maxaa maanta ka dhacay Baydhaba kadib dagaalkii? + Sawirro
Asad Cabdullahi Mataan

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved