Maxaa maanta ka dhacay Baydhaba kadib dagaalkii? + Sawirro

Baydhabo (Caasimada Online) – Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay oo ay saaka ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa taabacsan Cabdicasiis Lafta-gareen ayaa galabta lagu dhaariyay xildhibaannada cusub ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee dhawaan uun lasoo doortay.
Munasabadda dhaarinta ayaa waxaa ka qayb-galay hogaamiyaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jibriil Cabdirashiid Xaaji, musharrixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed, mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka, Odayaal dhaqameedyo, qeybaha bulshada iyo marti sharaf kale.
Xubnaha cusub ee Golaha Wakiilada ayaa si si rasmi ah loogu dhaariyay gudashada waajibaadka shaqo ee horyaalla, iyaga oo kadib guda geli doono howlahooda.
Hogaamiye Jibriil Cabdirashiid Xaaji oo madasha ka hadlay ayaa xubnaha la dhaariyey kula dardaarmay inay si daacadnimo, hufnaan iyo masuuliyad leh ugu adeegaan shacabka Koonfur Galbeed, isla markaana ay ka shaqeeyaan xoojinta dowladnimada, amniga, horumarka iyo wadajirka bulshada.
Sidoo kale, wuxuu boggaadiyey habsami u socodka munaasabadda dhaarinta iyo dadaallada lagu xoojinayo hanaanka dowlad dhiska Koonfur Galbeed.
Dhankiisa Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo musharrax u ah Koonfur Galbeed ayaa hambalyo u diray xildhibaannada cusub, isagoo Alle uga baryey inuu ku guuleeyo gudashada masuuliyadda loo doortay.
Waxaa kale oo uu kula dardaarmay inay shacabka ugu adeegaan daacadnimo, hufnaan iyo xilkasnimo, isla markaana ay ka shaqeeyaan horumarka, midnimada iyo danta guud ee bulshada Koonfur Galbeed.
Dhinaca kale, waxaa caawa deggan xaaladda Baydhabo, kadib dagaalkii maanta waxaana magaalada iyo agagaarkeeda ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa badbaadada Koonfur Galbeed oo xaqiijinaya amniga guud.
Si kastaba, dhawaan ayaa la filayaa in lasoo doorto guddoonka cusub ee Golaha Wakiilada, iyada oo kadib la guda gelayo doorashada madaxweynaha.