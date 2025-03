Daawo: Xasan Sheekh oo furinta ka soo laabtay – Maxaa ka dhacay Muqdisho maanta?

By Zahra Axmed Gacal

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kasoo laabtay furimaha dagaalka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qaabilay Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika Mahamoud Ali Youssouf oo ay isla garteen xoojinta xiriirka laba geesoodka ah iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Midowga Afrika.

Madaxweynaha ayaa bogaadiyey kaalinta muhiimka ah ee Midowga Afrika uu ka qaadanayo dadaallada nabadeynta, dib-u-dhiska dowladnimada iyo xoojinta amniga gudaha ee Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xusay geesinimada iyo naf-hurnimada ay muujiyeen walaalaha Nabad ilaalinta Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa adkeeyay sida dowladda Soomaaliya ay uga go’an tahay la dagaallanka argagixisada xasuuqa ku haya shacabka Soomaaliyeed, kana soo horjeeda jiritaanka iyo horumarka dalka.

Xasan Sheekh ayaa aad u ammaanay sida dalalka Gobolka ay u kordhiyeen garab istaagga ku aaddan howlgallada ka dhanka ah argagixisada.

“Argagixisada uma harin meel ay kaga dhex dhuuman karaan Soomaaliya, dhulkii iyo dadkiiba waa diideen, Alle idankii, waa ku guuleysan doonnaa in aan gebi ahaanba ka dabar-goyno dalkayaga oo iska dulqaadno dhagartooda, boobkooda iyo xasuuqa ay ku hayaan nafta iyo maalka dadka Soomaaliyeed” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha iyo Guddoomiyaha Midowga Afrika ayaa isla qaatay in labada dhinac ay ka wadasheeyaan horumarinta iskaashiga dhaqaalaha, dib-u-habeynta hay’adaha dowladda, iyo xoojinta amniga gobolka, si loo xaqiijiyo nabad iyo xasillooni waarta.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in Soomaaliya ay ka go’an tahay in ay door firfircoon ka qaadato geeddi-socodka dib u habaynta Midowga Afrika, kana shaqeyso in ay khibraddeeda daminta colaadaha sokeeye iyo nabadaynta ay uga faa’iideyso dalalka qaaradda iyo gobolka.

Madaxweynaha ayaa ku faanay in Soomaaliya ay ku jirtay dalalkii ugu horeeyey ee aasaasay Ururka Midowga Afrika, isagoo Guddoomiyaha cusub uga mahadceliyey booqashadiisa iyo sida uu Soomaaliya ugu balan-qaaday garab istaagga buuxa.

Maxamuud Cali Yuusuf oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti 20-kii sano ee lasoo dhaafay, ayaa dhowaan loo doortay guddoomiyaha ururka Midowga Afrika, wuxuuna maanta safarkiisii ugu horeeyey ku yimid Muqdisho.

Hoos ka daawo