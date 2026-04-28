Daawo: Xasan Sheekh oo jawaab culus siiyay Farmaajo

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay casho sharaftii uu ku maamuusay Hoggaanka Dhaqanka Soomaaliyeed ayaa jawaab culus siiyay madaxweynihii ka horreeyay Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo saacado kahor ku qaaday weerar qaawan oo ka dhan ah siyaasaddiisa arrimaha gudaha iyo dibadda.
Farmaajo oo wareysi bixiyay ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku tilmaamay “shaqsi aan waxba ka aqoon siyaasadda gudaha iyo tan dibadda, sidoo kalena yahay qof aan sumcad lahayn, sida uu hadalka u dhigay.
“Laba dal oo is-haya haddaa marba maalinba mid la joogto sida aan hadda aragno, marka sumcad ma lihid, haddaa sumcad lahayn xaqiiqatan dalkaaga sumcad ma lahaanayo”. Xasan siyaasad arrimo dibadeed waxba kama yaqaano, siyaasad arrimo gudaheedna waxba kama yaqaan, midna waxba kama yaqaan”. ayuu yiri Madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Farmaajo.
Intaas kadib waxaa soo jawaabay Madaxweynaha Soomaaiya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna Farmaajo ku eedeeyay in xilligiisii uu diiday inuu fursad siiyo dhinacyadii kasoo horjeeday si wada-hadlo, balse uu isagu ogol yahay.
“Saaxiibkey Farmaajo xilligiisii hal maalin intuu noo yeeray, inteenii baagamuudada ahayn, maxay idinla tahay nama dhihin? anigu waddadaas Farmaajo ee aan cidna lala tashanaynin waxaan go’aansaday inaan ka leexdo, dadka nooc kasta waan kala tashaday doorashada”. ayuu ku jawaabay Xasan.
Dhinaca kale, wuxuu ku adkeystay in dalka laga qabanayo doorasho qof iyo cod ah, ayna fursad siinayaan shacabka, si ay doorashada qayb uga noqdaan.
“Dalku inuu yeesho xisbiyo siyaasadeed, isla markaana shacabka Soomaaliyeed la siiyo fursad ay doorasho qof iyo cod ah uga qeyb qaataan waan ku ad-adag nahay, waana ka dhabeyn doonaa.” ayuu raaciyay Xasan.
Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad xasaasi ah, waxaana la’isku hayaa nooca doorasho ee ka dhaceysa dalka, iyadoo khilaaf ay ka dhex dhalisay Villa Soomaaliya, mucaaradka iyo qaar kamid ah dowlad-goboleedka ka jira dalka.