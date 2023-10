Daawo: Xasan Sheekh oo shaaciyey sababta laba xisbi kaliya looga dhisayo dalka

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadii uu jeediyey Jimcihii maanta qeyb ka mid ah wuxuu kaga hadlay doorashooyinka dowlad goboleedyada, kuwa federaalka iyo nidaamka kursiga Ra’iisul Wasaaraha loogu bedelayo Madaxweyne ku xigeen, markii la gaaro sanadka 2026-ka.

Madaxweynaha ayaa ku dheeraaday sharaxaad ku saabsan sidii looga gudbi lahaa nidaamka qabaliga ah, isagoo dadka ku qanciyey heshiiskii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka, kaas oo dhigaya in laba xisbi oo kaliya dalka laga dhiso, lana bedelo nidaamka baarlamaaniga ah ee hadda Soomaaliya ka shaqeeya.

“Xisbiyo qabiil dalkeenu ma qaadi karo, labada xisbi waxaan ku dooranayo inaan qaadano, in qof kasta uu ku khasbanaado inuu raaco siyaasi aan ku heyb aheyn, si meesha looga saaro isbaheysiga qabiileysan,” ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.

Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku guul-dareysatay in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ay isla dhameystaan muddo xileedkooda, isagoo sharaxay sida nidaamka madaxtooyada uu meesha uga saari karo khilaafaadkii looga bartay siyaasadda Soomaaliya.

Madaxweynaha ayaa ka digay in la diido wax aan loo heyn sabab ama xal kale, “Wax waa diidi kartaa, laakiin soo barbar dhig mowqifkaaga iyo waxa aad dooneyso, haddalaba xisbi in la qaato ayaan go’aansanay hadaa diidan tahay qorshahaas noo sheeg sida aad rabto oo nagu qanci xalka ku jira,” ayuu yiri Madaxweynuhu.

Wuxu sheegay in dowladii ugu rooneed ay yeelatay laba ra’iisul wasaare, tan iyo 1960, taas oo ka dhigan in aysan jirin hal madaxweyne iyo ra’iisul wasaarihiisa oo muddo xileedkooda isla dhameystay.

“Dunidu waxay isku dayday inay dolwad noo dhisto, laakiin anagu wax aanaan qabsan nooma qabsoomayaan, Soomaali ayaa dowlad dhisan karta, waxaana ku gaareynaa jidka aan maanta heyno ee nala qaata,” ayuu yiri.

Madaxweynaha ayaa sheegay in masuuliyiintii kuraasta boobtay xiligii dowladii Farmaajo ay qabaan in doorashadii oo kale aan loo laaba karin, isagoo sheegay in khasab ay tahay in sidii hore waxa laga bedelo.

Madaxweynaha ayaa ka jawaabay dood ku saabsan in madaxweynaha la soo doorto markii la qaato nidaamka hadda lagu heshiiyey uu awood badan uu yeelanayo, kaligiis taliyana uu noqon karo.

“Ma jirto cid xoog ku xukumi karta dalkaan, waan soo aragnay in Soomaalida aan la qasbi karin, marka waxaan dejinay qorshe looga gudbi karo is qabqabsi,” ayuu yiri.

Hoos ka daawo