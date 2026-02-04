Daawo: Xil wareejin ka dhaceysa xarunta wasaaradda difaaca

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyihii hore Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Gaas Odowaa Yuusuf Raage ayaa maanta markii labaad wareejinaya xilka taliska, kadib xilkas qaadis ay todobaadkii hore ku sameeyeen Golaha Wasiirada Soomaaliya.
Odowaa ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejinayo Gaashaanle Sare Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ah sarkaal da’yar ah oo kamid ah Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kaas oo goluhu magacaabeen, si uu u wado shaqadiisa.
Munaasabadda xil-wareejinta ayaa haatan ka socoto xarunta wasaaradda gaashaandhigga, iyada oo ay ka qayb-galayaan mas’uuliyiin ka tirsan dowladda.
Taliyaha cusub ayaa horay u haystay qeybta taakulada ee Ciidanka Xoogga Dalka, waana sarkaal tababar sare kusoo qaatay dalka Turkiga.
Dhankiisa Jenaraal Odowaa Yuusuf Raage ayaa isaguna xilkan loo magacaabay labo jeer oo hore oo kala ahayd 2019 iyo 10-kii November 2024.
Isbeddalkan ayaa yimid, kadib soo jeedin ka timid dhinaca Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, taas oo ay ansixiyeen golaha wasiirradu.
Taliyihii hore ayaa lagu xasuusan doonaa doorkii uu ka qaatay xoreynta dalka iyo shaqadii uu ka qabtay horumarka ciidamada, maadaama uu galiyay dadaal fara badan oo ku aadan dhismaha, tayeynta iyo qalabeyntooda intaba.