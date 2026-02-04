Daawo: Doorasho xasaasi ah oo ka socota MUQDISHO

Muqdisho (Caasimada Onlin) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka socota doorashada Guddoonka Guddiga Xuquuqul Insaanka Soomaaliyeed, taas oo ay ku tartamayaan illaa saddex musharrax oo kamid ah guddiga.
Xubnaha isku soo taagay xilkan ee maanta loolamaya ayaa kala ah Wasiir hore Maryam Qaasim Axmed, Farxaan Maaxamed Jimcaale iyo Cumar Cabdulle Calasow.
Ugu horreyn waxaa tartanka ka baxay oo tanaasulay Wariye hore Farxaan Maxamed Jimcaale, sidoo kalena soo noqday afhayeenka xukuumada hadda jirta, isaga oo sheegay inuu fursad siinayo musharixiinta kale ee tartameysa.
“Waxaan go’aansaday in aan ka baxo tartankan guddoomiyenimada, ma’ahayn go’aan waxa fudud waxaan sidaa u sameynayaa aniga oo kalsooni ku qaba musharrixiinta kale ee harsan oo awood iyo waayo aragnimo ku filan u haysta guddigan inay hoggaamiyaan” ayuu yiri Farxaan Maxamed Jimcaale.
Intaas kadib waxaa doorashada isugu soo haray Maryan Qaasim oo xilal kala duwan kasoo qabatay dowladihii kala duwana ee dalka soo maray iyo Cumar Calasow oo lasoo shaqeeyay howlgalka AMISOM ee hadda loo beddalay AUSSOM.
Doorashada oo hadda socota ayaa waxaa ugu cad-cad wasiir hore Maryan Qaasin oo loo saadaalinayo inay kusoo baxdo xilka Guddoomiyaha Guddia Xuquuqul Insaanka Soomaaliya, taas oo khudbad u jeedisay xubnaha guddiga.
Maryan Qaasin ayaa xubnaha guddiga oo ka kooban 9 xubnood ka dalbatay inay siiyaan codkooda, iyada oo sidoo kale soo bandhigtay waxqabadkeeda iyo taarikhdeeda.
‘In aan isku sharaxo xilka Guddoomiyaha, igama ahan xil jacayl aniga horay aya usoo shaqeeyay qibrad waxaan leeyahay dhowr 40 sano ah saddex mar ayaan noqday wasiir, hay’ado caalami ahna waa kasoo shaqeeyay” ayay tiri Maryan Qaasin.
Dhismaha Guddiga Xuquuqul Insaanka ayaa imaanaya xilli Soomaaliya ay kala soo wareegtey Qaramada Midoobey maamulka xuquuqul-aadanaha dalka.