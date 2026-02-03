Imaaraadka oo DAL ahaan u casuumay Somaliland + Sawirro

Abu Dubai (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa sanadkii labaad oo xiriir ah lagu marti-qaaday Shir-weynaha Dawladaha Adduunka (World Governments Summit), kaas oo lagu qabtay magaalada Dubai ee caasimada dalka Isu tegga Imaaraadka Carabta.
Shirkan oo ah mid ballaaran, kana mid ah kulamada caalamiga ah ee ugu muhiimsan Dunida, ayaaa waxaa intiisa diiradda lagu saaraa hoggaaminta casriga ah, maamul-wanaagga, horumarinta Dawladnimada, iyo aragtida mustaqbalka caalamka.
Sanadkan waxaa Shirka World Governments Summit ka soo qayb-galay kumannaan qof, kuwaas oo isugu jiray Madax Dawladeed, Hoggaamiyeyaal Caalami ah, Ra’iisul-wasaarayaal, Wasiirro, Khubaro Caalami ah, Ganacsato waaweyn, iyo Wakiillo ka socda Hay’adaha waaweyn ee Caalamiga ah. Ka soo qaybgalka ballaaran ee heerkan ahi waxa uu muujinayaa miisaanka iyo saamaynta uu Shirku ku leeyahay jihaynta Siyaasadda iyo Horumarka Caalamiga ah.
Madaxtooyada Somaliland oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa ka hadashay ka qayb-galka Madaxweyne Cirro oo sanadkii labaad ku metalay shirka, waxayna sheegtay in ay guul u tahay, isla markaana ay si cad u muujinayso doorka sii kordhaya ee ay Somaliland ku leedahay fagaareyaasha caalamka.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa inta uu shirku socdo fursad u heli doona in uu kulammo midho-dhal ah la yeesho Hoggaamiyeyaal iyo masuuliyiin Caalami ah, isaga oo faahfaahin ka bixin doona horumarka, xasilloonida, iyo hiigsiga mustaqbal ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaa kale oo uu warsaxaafadeedku intaasi kusii daray “Ka qaybgalka Shirkan Caalamiga ah waxa uu Somaliland u leeyahay faa’iido diblomaasiyadeed oo weyn, maaddaama Jamhuuriyadda Somaliland ay codkeeda, aragtideeda iyo waayo-aragnimadeeda Dawladnimo ka dhiibanayso Madal Caalami ah, taasi oo xoojinaysa xidhiidhada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga Caalamiga ah”.
Si kastaba, Somaliland oo sannadkii 2-aad oo xiriir ah ka qayb-gashay Shirka Caalamiga ah ee World Governments Summit ayaa sheegtay inuu astaan cad u yahay dedaallada joogtada ah ee ay Xukuumada Wadajir iyo Waxqabad ugu jirto xoojinta xidhiidhada diblomaasiyadeed, kor u qaadista magaca iyo sumcadda Caalamiga ah, iyo halganka uu Qaranka JSL ugu jiro xaqiijinta Aqoonsi buuxa oo Caalami ah, iyada oo ay Somaliland si kalsooni iyo ku-dhacba leh uga muuqanayso Masraxayada Caalamka.
Wefdiga uu hoggaaminayo Madaxweynaha Somaliland waxaa ka mid ah: Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Wasiirka Madaxtooyada, Wasiirka Macdanta iyo Tamarta, Wasiirka Diinta iyo Awqaafta.
Talaabadan ayaa kusoo aadeyso, iyada oo dhawaan Dowladda Federaalka ay cayrisay Imaaraadka Carabta, iyada oo ka laabatay dhammaan heshiisyadii horay loola galay kadib xadgudub uu u gaystay madax-banaanida Soomaaliya.