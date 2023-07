Daawo: Xildhibaan farta ku fiiqay ‘musuq ka daran’ midka ay DF la dagaalameyso

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaan Cabdiqaadir Dhure oo ka hadlay dagaalka musuq-maasuq ee ay waddo dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa shaaciyay in uu jiro musuq ka daran midka uu hadda socdo dagaalkiisa.

Xildhibaanka ayaa waxa uu musuq-maasuq ku tilmaamay ku tagri-falka awood qeybsiga dowladda ee dhanka xilalka, kaasi oo uu soo jeediyay in lagu daro dagaalka musuqa, maadaama musuqa uusan aheyn xoolo dadweyne oo la dhaco kaliya, sida uu hadalka u dhigay.

“Awood qeybsiga kuraasta waxba kuma lihin, marka waxaa u aragna in iyada lafteeda ay musuq-maasuq tahay, oo aysan dadka Digilka sheegta ee aan kasoo jeedo ee kuraasta uga fadhino aysan waxba ku laheyn,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiqaadir Dhure.

“Dowladda iyo guddoonka waxa u sheegayna in la musuq-maasuqay kuraasta ku laheyn dowladda iyo guddoonka. Musuqa ma ahan lacag la lunsaday kaliya ee ay ku jirto awood qeybsiga.”

Xildhibaanka ayaa waxa uu carabaabay in Agaasimayaal aysan haysan Digil, loona xagliyo Mirifle, isaga oo tusaale usoo qaatay agaasimihii u dambeeyay ee loo magacaabay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha.

“Agaasimayaasha marwalba waxaa la yiraahda Digil &Mirifle ayaa leh, marwalba Miriflaha ayay u xagliyaan marka runta ka hadalno oo agaasimayaasha qaata,” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiqaadir Dhure.

“Musuq-maasuqa dowladda ay sameysay waxaa ka mid ah magacabistii agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha oo la siiyay wiil ay qaraabo yihiin Sheekh Aadan Madoobe.”

Xildhibaan Cabdiqaadir Dhure ayaa ugu dambeyntiina waxa uu si adag u sheegay in dadkiisa xaq u leeyihiin awood qeybsigooda in la siiyo, kaasi oo uu sheegay in la musuq-maasuqay.

“Waa in aan si dhab ah ula dagaalano musuqa, oo kaliya ma ahan lacag ee musuq-maasuqa waxa uu kamid yahay jagooyinka la qeybsanayo oo anaga xaq ayaa u leenahaya in waxa la musuq-maasuqay lagu soo daro awood qeybsiga.”