Fahad Yaasiin oo bixiyay raali-galin siyaasadeed kadib markii…

Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii hore ee Hay’adda Sirdoonka iyo Nabad-sugidda Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo qoraal soo saaray ayaa bixiyay raali-galin siyaasadeed, oo ku aadan hadal uu horay ugu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Fahad oo qoraalkiisa ciwaan uga dhigay 𝙍𝘼𝘼𝙇𝙄 𝙂𝘼𝙇𝙄𝙉 𝙎𝙄𝙔𝘼𝘼𝙎𝘼𝘿𝙀𝙀𝘿 ayaa marka hore nasiib darro ku tilmaamay in maanta madaxda Soomaaliyeed ay heshiisiinyaan dalal shisheeye, ayna ku shirayaan xaydaabka xerada Xalane.
“Haddaan ogaan lahaa in Madaxweyne Xasan uu fariisanayo gogol ay shisheeye gar wadeen ka yihiin isagoo u muuqda ruux matalaya mid kamid ah kooxaha dalka ka jira, ma aanan qoreen hadalka hoos ku qoran,” ayuu yiri Fahad Yaasiin.
Waxaa kale oo uu intaas raaciyay “Hoggaamiye aan qab lahayan ruuxii damca inuu u difaaco wuxuu ku danbeeyaa inuu raali galin ka bixiyo”.
Hoos ka akhriso qoraalka oo dhammaystiran;-
Waa nasiib darro inaad u hiiliso hoggaamiye aan ajande qaran lahayn. Qoraalka hoose maalintaan soo qoray waxaan ilaalinayey karaamada Aqalka dalka looga arrimiyo.
Shalay wuxuu diiday inuu madaxda Soomaalida ugu tago Xalane, maantana Safiirro ayaa ugu yeeray Xalane si ay ugu khasbaan inuu la kulmo siyaasiyiin Soomaali ah.
Haddaan ogaan lahaa in Madaxweyne Xasan uu fariisanayo gogol ay shisheeye gar wadeen ka yihiin isagoo u muuqda ruux matalaya mid kamid ah kooxaha dalka ka jira, ma aanan qoreen hadalka hoos ku qoran.
Hoggaamiye aan qab lahayan ruuxii damca inuu u difaaco wuxuu ku danbeeyaa inuu raali galin ka bixiyo. Marka hala iga raalli ahaado in aan Xasan Sheekh u maleeyey Madaxweyne xurma u haya xilka iyo xafiiska loo dhaariyey. Waase natiijo dabiici ah marka hoggaamiyaha uu danta guud u tanaasuli waayo.