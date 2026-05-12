29.9 C
Mogadishu
Tuesday, May 12, 2026
Wararka

Madaxweyne Saciid Deni oo soo gaaray Muqdisho + Ujeedka

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Puntland, Saciid Cabdullahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya oo galabta si weyn loogu soo dhaweeyay.

Saciid Deni oo ka tirsan Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa magaalada Mudisho u yimid ka qayb-galka wada-hadallado cusub oo u bilaabanayo Villa Soomaalya iyo Golaha, kuwaas oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka.

Wararka ayaa sheegay in shirkaas uu ka qayb-egli doono Madaxweyne Xasan Sheekh, halka dhinaca Golaha Mustaqbalka ay metali doonaan Madaxweyne  Saciid Deni, Madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekj Axmed iyo xubno kale.

Ilo wareedyo xilkas ah ayaa inoo xaqiijiyay in kulanka loo qorsheeyay inuu  13-ka bishan ka dhaco xerada Xalane, isla markaana ujeedadu tahay in lagu gaaro xal waara oo la xiriira khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya labada dhinac.

Waa kulankii ugu horreeyay ee noociisa ah ee lagu qabanayo Xalane, isla markaana uu garwadeen ka yahay Mareykanka, si loo gaaro xal waara

Wadahadalladan la filayo inay bilowdaan ayaa kusoo aaday, iyada oo Axaddii uu baaqday kulankii uu horay u iclaamiyay Xasan Sheekh, kaas oo qorshuhu ahaa inuu ka dhaco Villa Somalia waxaa ka gows adeegay mucaaradka.

Soomaaliya ayaa hadda ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana si wey isku hayo dhinacyada siyaasadda, maadaama lagu jiro xilli adag oo kala guur ah.

Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaase laga war sugayaa natiijada wada-hadallada u bilaabanaya dowladda iyo Golaha Mustaqbalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo shaacisay in shirkadda Favori ay ku fashilantay shaqada garoonka
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved