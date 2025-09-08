26.9 C
Mogadishu
Monday, September 8, 2025
Wararka

DEG DEG: Guddoomiyihii Kaaraan oo xilka laga qaaday iyo mid kale oo la magacaabay

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo wareegto soo saaray ayaa maanta xilka ka qaaday guddoomiyihii degmada Kaaraan Faarax Cadaani Maxamed, isaga oo u magacaabay guddoomiye cusub.

Muungaab ayaa guddoomiyaha cusub ee degmada Kaaraan u magacaabay Mudane Maxamuud Cabdullaahi Cumar oo la faray inuu si deg-deg ah ula wareego xilka.

Sidoo kale duqa Muqdisho ayaa guddoomiyaha cusub ayaa kula dardaarmay in uu mudnaan siiyo Harumarinta Degmada, bilicda iyo baahinta adeegyada aas-aasiga ah.

Xilka qaadista guddoomiyaha degmada Kaaraan ayaa dhalisay fal-celin xooggan, iyada oo Faarax Cadaani si aad ah loogu amaanay shaqadii uu ka qabtay degmada Kaaraan oo ay ugu horreyso xagga bilicda, dhismaha jidadka iyo ammaanka guud ee degmada.

Horay Muungaab ayaan sidaan oo kale xilalkii uga qaaday guddoomiyeyaal degmo, isaga oo soo magacaabay kuwa kale oo cusub, waxaana ugu dambeeyay guddoomiyihii degmada Daarusalaam oo lagu beddalay Mire Salaad Dhuxulow oo isna horay loogasoo  qaaday xilka guddoomiyaha degmada Heliwaa oo uu haayay muddo afar sano oo xiriir ah.

Isbeddellladan ayaa qayb ka ah tallaabooyin dheeraad ah oo uu wado Muungaab, waxaana tan markii la magacaabay xilalkii uu ka qaaday madaxdii ugu badneyd ee gobolka Banaadir.

Guddoomiye Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa muddooyinka si dardar leh u shaqeynayey, waxaana lagu tilmaamay nin aad u garanaya shaqada loo dhiibay iyo hoggaaminta gobolka.

Waxaa kale oo intaas usii dheer dhismaha waddooyinka iyo bilic soo celinta caasimada oo uu u qaaday tallaabooyinkii loo baahnaa, tan iyo markii uu yimid xafiiska.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Itoobiya iyo Masar: Xasan Sheekh oo ay haysato laba daran mid dooro
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved