Midowga Yurub oo soo farogeliyay xiisadda ka taagan dastuurka + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Golaha Shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoobe) oo maanta kulan gaar ah la yeeshay safiirka cusub ee Midowga Yurub ee Soomaaliya Francesca Di Mauro iyo ku xigeenkeeda Karin Gatt-Rutter ayaa waxa ay ka wada-hadleen arrimo ku aadan dastuurka oo ay ka taagan tahay dood xooggan.
Kulanka oo ka dhacay xafiiska guddoomiyaha ayaa labada dhinac waxa ay diiradda ku saareen xoojinta iskaashiga iyo wada shaqeynta ka dhexeysa Baarlamaanka iyo Midowga Yurub, gaar ahaan arrimaha la xiriira dib-u-eegista dastuurka iyo shuruucda muhiimka ah ee hortaalla Golaha Shacabka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Baarlamaanka oo madasha ka hadlay ayaa safiirka cusub ee Midowga Yurub warbixin guud ka siiyay arrimaha dib-u-eegista dastuurka, qodobada ka harsan iyo sidoo kale shuruucda kale ee dhammeystirka dowlad dhiska muhiimka u ah.
Aadan Madoobe ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in shacabka Soomaaliyeed ay rajo weyn ka qabaan dowladooda iyo Baarlamaanka, iyadoo mudnaanta koowaad la siinayo dastuur dhammeystiran iyo shuruuc waxtar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Dhankeeda Danjire Francesca Di Mauro ayaa guddoomiyaha uga mahadcelisay soo dhaweyntiisa diirran, waxayna bogaadisay dadaallada Golaha Shacabka ee ku aaddan ansixinta shuruucda muhiimka u ah dowlad-dhiska Soomaaliya, si horay loogu sii wado horumarrada socda.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay in Midowga Yurub uu diyaar u yahay inuu si dhow ula shaqeeyo Dowladda Federaalka iyo Golaha Shacabka, si loo sii xoojiyo taageerada siyaasadeed iyo tan farsamo intaba.
Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka taagan xiisad siyaasadeed oo u dhexeysa Villa Somalia iyo mucaaradka, taas oo ka dhalatay wax ka beddalka dastuurka iyo hannaanka doorashooyinka.