29.9 C
Mogadishu
Saturday, November 15, 2025
WararkaXulka

Laba taliye oo loo soo xiray weerarkii guriga Khadiija Al-Makhzoumi

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo deg-deg ah oo ku aadan weerarkii dhawaan lagu qaaday hoyga ay magaalada Muqdisho ka dagan tahay Wasiirka Qoyska iyo Xaquuqul Insaanka Marwo Khadiija Al-Makhzoumi, kaas oo dhaliyay hadal-heyn xooggan.

Sida ay ogaatay Caasimada Online, waxaa haatan lasoo xiray labadii taliye ee hoggaaminayay ciidamada weerarka qaaday, kadib amar toos ah oo kasoo baxay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xamza Cabdi Barre oo ay u dacwootay wasiiradda la weeraray hoygeeda.

Taliyeyaasha lasoo eedeeyay ayaa kala ah  taliyaha Booliska ee saldhigga degmada Waaberi Cismaan Jareere iyo taliye ku-xigeenka Ciidanka Haramcad ee Booliska Soomaaliyeed Bakar Abuukar Cali, kuwaas oo wajihi doono maxkamadeyn.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in haatan kiiska ay la wareegtay Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida oo guda geli doonta dhageysiga dacwaddda loo haysto saraakiisha.

Ujeedka ciidanka howlgalka qaaday ayaa ahaa in guriga wasiirrada ay kala baxaan gaadiid ciidan oo ku xareysnaa, sida aan xogta ku helnay.

Gaadiidka ayaa waxaa la sheegay inuu leeyahay siyaasiga caanka ah Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah Seyga Wasiir Khadiija, haddana ah mucaarad kasoo horjeedo Madaxweyne Xasan Sheekh oo ay horay u ahaayeen saaxiibo dhow.

Guuleed ayaa sidoo kale horay usoo noqday Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug iyo wasiir heer federaal ah oo muddo lasoo shaqeeyay Xasan Sheekh Maxamuud.

Si kastaba, Maxkamadda Ciidamada ayaa laga sugayaa in go’aan ay kasoo saarto kiiskan, maadaama ay la wareegtay galka ciidamada iyo saraakiishii ka dambeysay weerarka oo dhacay afar maalmood kahor.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
DF oo ku dhawaaqday guul wayn oo xalay la gaaray + Sawirro
QORAALKA XIGA
Maxaa ka jira in Naasir Cigge uu la shaqeeyo R/W Xamza?
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved