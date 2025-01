Sawirro: Madaxweyne Xasan oo ka dhoofay Muqdisho, kana degay dalka…

By Jamaal Maxamed

Kampala (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goordhow ka dagay magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay.

Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa dalka Uganda u tegay ka qayb-galka Shir Madaxeedka ka Beeraleyda Afrika (The Comprehensive Africa Agricultural Development Programme _CAADP).

Shirkan oo ay ka qayb-geli doonaan madax ka socota gobolka ayaa la filayaa in khudbad uu ka jeediyo madaxweynaha, si uu uga hadlo fursadaha ka jira Soomaaliya.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in madaxweynaha safarkiisa Kampala kadib uu u gudbi doono magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya, halkaas uu wada-hadallo kula yeelan doono ra’iisul wasaare Abiy Axmed.

Xogta ayaa ku warrameysa in ujeedka ugu wayn uu yahay sii amba qaadida wada-hadallada labada dowladood, si loo dhameystiro heshiiskii Ankara.

Wararka ayaa intaasi kusii daraya in suuragal ay tahay in labada dowladood ay kala saxiixdaan heshiis cusub oo ku aadan badda, maadaama horay Soomaaliya u ogolaatay in Itoobiya siiso marin biyood, iyada oo toos ugala macaamileyso dowladda dhexe.

Sidoo kale waxaa labada dhinac ay ka wada-hadli doonaan arrinta ciidamada Itoobiya iyo ka qayb galka howlgalka AUSSOM ee sanadkan cusub ka billowday gudaha Soomaaliya.

Dhinaca kale, hadal-heyn xooggan ayaa ka dhalatay booqashada la filayo in madaxweyne Xasan Sheekh ku gaaro Addis Ababa, maadaama ay kusoo aaday xilli xasaasi ah, horayna madaxweynaha uu mowqif adag uga qaatay arrinta Itoobiya.

Dadweynaha ayaa is weydiinaya sababaha soo dadajiyay safarka madaxweynaha, inkastoo labada dowladood ay dhowaan heshiis ku gaareen magaalada Ankara ee dalka Turkiga.

Horay waxaa Addis Abaa u booqday wafdi ka socday wasaaradda arrimaha dibadda iyo taliyaha NISA, kuwaas oo wada-hadallo lasoo yeeshay dowladda federaalka Itoobiya.