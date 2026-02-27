DEG DEG: Mareykanka oo ka digay xaaladda Israel, amarna ku bixiyay daadgureyn

Tel Aviv (Caasimada Online) – Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa amartay in si degdeg ah loo soo daadgureeyo shaqaalaha dowladda Mareykanka, diblumaasiyiinta iyo qoysaskooda ee ku sugan Israa’iil, sababo la xiriira khataro amni oo isa soo taraya.
Safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv ayaa digniin ay soo saartay ku sheegtay in xaaladda amni ay mar kasta ka sii dari karto, isla markaana si kedis ah loo xaddidi karo ama loo mamnuuci karo safarrada lagu tagayo qaybo ka mid ah Israa’iil, oo ay ku jirto magaalada qadiimiga ah ee Qudus iyo Daanta Galbeed.
Muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Israa’iil ayaa si gaar ah loogu boorriyay inay dalka ka baxaan inta ay weli shaqeynayaan duullimaadyada ganacsiga, maadaama ay suurtagal tahay in xaaladdu si lama filaan ah isu beddesho.
Go’aankan ayaa imanaya xilli ay sii kordhayaan xiisadaha u dhexeeya Mareykanka iyo Iran, kuwaas oo sare u kacay toddobaadyadii la soo dhaafay.
Wararka ayaa tilmaamaya in tallaabadan ay muujineyso cabsi laga qabo suurtagalnimada iska horimaad militari oo ka qarxa gobolka, inkasta oo aan weli si rasmi ah loo shaacin wax duullaan ah.
Iiraan ayaa dhankeeda hore u sheegtay inay si adag uga jawaabi doonto tallaabo kasta oo militari oo kaga timaadda Mareykanka, iyadoo ku hanjabtay inay beegsan doonto danaha Mareykanka iyo xulafadiisa gobolka haddii la weeraro.
Si kastaba, tani waxay ka dhigan tahay in daqiiqad kasta uu bilaaban karo dagaal uu Mareykanku ku qaado Iiraan, iyadoo Washington hore uga digtay inay weerari doonto Tehran haddii wada-hadallada lala yeelanayo ay fashilmaan.