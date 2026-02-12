25.3 C
Mogadishu
Thursday, February 12, 2026
Wararka

Sheekh SHARIIF iyo mas’uuliyiin kale oo caawa laga celiyay Xalane

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan Golaha Mustaqbalka ayaa goordhow laga celiyay xayndaabka garoonka Muqdisho ee Xalane, sida ay ogaatay Caasimada Online.

Xubnaha Shariif la socday, oo ay ka mid yihiin Ra’iisul Wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble iyo Xildhibaan Cabdullaahi Carab, ayaa shir la lahaa caawa madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland, kuwaas oo degan hoteel ku yaalla gudaha Xalane.

Si dhab ah looma oga sababta ka dambeysa celinta Madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha la socday ee Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed.

Weli kama hadlin dowladda arrintan, oo imaneysa xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay hanaanka doorashada iyo wax ka beddelka dastuurka.

Xalay ayay ahayd markii kulan ballaaran oo u dhexeeyay Madaxda Golaha Mustaqbalka iyo qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka JFS uu ka dhacay Airport Hotel, oo ku yaalla xayndaabka garoonka Aadan Cadde, halkaas oo ay degan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland.

Golaha Mustaqbalka oo ay ku mideysan yihiin madaxda Jubaland iyo Puntland iyo mucaaradka, ayaa xildhibaannada taabacsan mucaaradka ka dhageystay warbixin la xiriirta kulamadii u dambeeyay ee golaha iyo isku daygooda ka hortagga meelmarinta wax ka beddelka dastuurka.

Sidoo kale, kulankaas waxaa looga arrinsaday arrimaha uu Golaha Mustaqbalka la hortagayo shirka loo ballansan yahay, xilli ay kasii dareyso xiisadda siyaasadeed ee dalka.

Hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa dhankooda si cad u sheegay in dalka u baahan yahay badbaado iyo in heshiis laga gaaro hanaanka doorashada, xilli bilo kooban ka harsan yihiin muddo xileedka Madaxweyne Xasan Sheekh.

Sidoo kale, waxay sheegeen in aan Muqdisho laga tageyn illaa xal laga gaarayo hanaanka doorashada dalka, iyagoo Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay inuu si dhab ah u wajaho wada-hadallada loo ballansan yahay.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Dowladda Soomaaliya iyo Masar oo kulan ku yeeshay Addis Ababa, iskuna raacay…
QORAALKA XIGA
Xasan iyo wafdi sare oo ka socday UK oo wada-hadal ku yeeshay Villa Somalia + Sawirro
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved