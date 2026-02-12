Sheekh SHARIIF iyo mas’uuliyiin kale oo caawa laga celiyay Xalane

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan Golaha Mustaqbalka ayaa goordhow laga celiyay xayndaabka garoonka Muqdisho ee Xalane, sida ay ogaatay Caasimada Online.
Xubnaha Shariif la socday, oo ay ka mid yihiin Ra’iisul Wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rooble iyo Xildhibaan Cabdullaahi Carab, ayaa shir la lahaa caawa madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland, kuwaas oo degan hoteel ku yaalla gudaha Xalane.
Si dhab ah looma oga sababta ka dambeysa celinta Madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha la socday ee Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed.
Weli kama hadlin dowladda arrintan, oo imaneysa xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay hanaanka doorashada iyo wax ka beddelka dastuurka.
Xalay ayay ahayd markii kulan ballaaran oo u dhexeeyay Madaxda Golaha Mustaqbalka iyo qaar ka mid ah Xildhibaannada Baarlamaanka JFS uu ka dhacay Airport Hotel, oo ku yaalla xayndaabka garoonka Aadan Cadde, halkaas oo ay degan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland.
Golaha Mustaqbalka oo ay ku mideysan yihiin madaxda Jubaland iyo Puntland iyo mucaaradka, ayaa xildhibaannada taabacsan mucaaradka ka dhageystay warbixin la xiriirta kulamadii u dambeeyay ee golaha iyo isku daygooda ka hortagga meelmarinta wax ka beddelka dastuurka.
Sidoo kale, kulankaas waxaa looga arrinsaday arrimaha uu Golaha Mustaqbalka la hortagayo shirka loo ballansan yahay, xilli ay kasii dareyso xiisadda siyaasadeed ee dalka.
Hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa dhankooda si cad u sheegay in dalka u baahan yahay badbaado iyo in heshiis laga gaaro hanaanka doorashada, xilli bilo kooban ka harsan yihiin muddo xileedka Madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale, waxay sheegeen in aan Muqdisho laga tageyn illaa xal laga gaarayo hanaanka doorashada dalka, iyagoo Madaxweyne Xasan Sheekh ugu baaqay inuu si dhab ah u wajaho wada-hadallada loo ballansan yahay.