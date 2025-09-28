Wararka

Dekadaha Muqdisho iyo Berbera oo noqday dekadaha ugu horreeya bariga Afrika

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked
People walk at Mogadishu port in the city of Mogadishu September 21, 2013. The dock workers at Mogadishu's port have to carry cargo on their backs to clear berths for the ships waiting out at sea. The dilapidated facility has no functioning cranes and the vessels must use their own gear to unload once they make it in. Yet the port is one of the Somali government's main sources of revenue, despite minimal investment over the years. Picture taken September 21. To match Feature SOMALIA-PORT/ REUTERS/Feisal Omar (SOMALIA - Tags: MARITIME BUSINESS EMPLOYMENT)

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dekedaha Muqdisho iyo Berbera ayaa noqday kuwa ugu horreeya ee bariga Afrika, sida lagu sheegay warbixinta halbeegga CPPI (Container Port Performance Index) taas oo ay si wadajir ah usoo saareen Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Xog-uruurinta Suuqa Caalamiga ah.

Warbixintan oo lagu qiimeeyay illaa 407 dekadood oo aduunka ah oo ay ku jiraan 47 dekadood oo Afrika ku yaalla ayaa waxaa dekedda Muqdisho ay gashay kaalinta koowaad ee bariga Afrika, halka ay caalamka ka gashay kaalinta 163-aad.

Sidoo kale, dekedda Berbera ayaa iyana gashay kaalinta labaad ee bariga Afrika, halka aduunka ay ka gashay kaalinta 243-aad, sida ku cad warbixinta qiimeynta ee 2024.

Labada dekadood ayaa sidaas ku noqday kuwa ugu waxqabadka wanaagsan ee bariga Afrika, iyaga oo ka hormaray dekadaha faca wayn ee ku yaalla gobolka.

Warbixinta ayaa si gaar ah loogu eegay waqtiga ay markabka ku qaadaneyso inuu yimaado dekadda, kana shiraacdo, waxayna Muqdisho noqotay midda ugu horreysa ee bariga Afrika, halka labaadna ay kusoo baxday dekedda Berbera ee maamulka Somaliland.

Dhinaca kale, bayaan kasoo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ku faraxsan tahay in labada dekadood ee Muqdisho iyo Berbera loo aqoonsado kuwa ugu horreeya ee Afrika, ayna muujineyso waxqabadkooda.

“Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda JFS waxay ku faraxsantahay inay ku dhawaaqdo in dekadaha Muqdisho iyo Berbera loo aqoonsaday dekedaha ugu waxqabadka wanaagsanaa Bariga Afrika sannadkii 2024,” ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.

Waxaa kale oo qoraalka lagu sheegay in guushan ay ku timid dadaalka ay sameysay dowladda Soomaaliya ee ku aadan horumarinta dekedaha ku yaalla gudaha dalka.

“Guushan waxay muujinaysaa dadaalka Dowladda Federaalka, Wasaaradda Dekedaha & Gaadiidka Badda, maamulka dekedaha, shirkadaha maamula iyo iskaashiga ganacsatada gaarka loo leeyahay ay geliyeen sare u qaadidda adeegga dekadaha” ayaa lasii raaciyay

Ugu dambeyn Dowladda Federaalka ayaa sheegtay inay ka go’an casriyeynta dekedaha dalka, kordhinta hufnaanta iyo in laga dhigo marinno lagu kalsoonaan karo oo ganacsiga caalamiga ah.

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Mareykanka oo fiisaha kala noqday madaxweyne arrin cajiib ka sameeyey New York
QORAALKA XIGA
13 qof oo shacab ah oo lagu laayay duleedka Wanlaweyn
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved