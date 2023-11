Deni ‘oo diyaar u ah’ inuu la kulmo madaxweyne Xasan

Garoowe (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Puntland, Siciid Cabbdullaahi Deni ayaa ogolaaday islamarkaana diyaar u ah inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud, waxaa sidaas shaaciyey xafiiska QM ee Soomaaliya.

Deni ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu dhowaan magaalada Garoowe kula kulmay ergeyga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya Catriona Laing.

Bishii Maajo ee sanadkan, xubnaha Golaha Wada-tashiga Qaranka / the National Consultative Council (NCC) – marka laga reebo Puntland – ayaa waxaa ay soo saareen war-murtiyeed iyo heshiis cusub oo diiradda lagu saarey dimuqraadiyeynta. Kulankaa iyo kii ka horreeyey ee ay NCC yeelatey bishii Maarso, ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland.

“Waxaan ku farxay in aan maqley in Madaxweynaha [Deni] uu diyaar u yahay una ahaa in uu la hadlo Madaxweynaha [Xasan Sheekh Maxamuud] oo dhab ahaantiina si weyn uga fekerayo nooca arrimaha ay tahay in la soo dhigo miiska si loo hubiyo in aaraa’da ay qabto Puntland aaney meesha ka maqnaan,” ayaa ay tiri Sarkaalka QM,” ayey tiri Catriona Laing.

Wakiilka Qaramada Midoobay waxay raacisay inay madaxweyne Deni kawada xaajoodeeen xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo dowladdaha xubnaha ka ah Federaalka, in Puntland metelaadeeda ay muuqato.

Waa markii labaad oo ay wakiilka Qaramada Midoobay timaado Puntland, tan iyo markii loosoo magacaabay wakiilka QM ee Soomaaliya. Waxay sidoo kale Deni kala hadashay doorashooyinka Puntland kusoo wajahan in ay ku dhacaan si xasilooni iyo jawi nabadeed ku dheehan tahay.

Saciid Deni ayaa bilo un kadib markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh xiriirka u jaray dowladda federaalka, ayada oo la rumeysan yahya inay sababta tahay inaan la siin xilka ra’iisul wasaaraha ama lagala tashan.