Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ciidamada Israel kasoo gaaray dagaalka Gaza

By Asad Cabdullahi Mataan

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa sii kordhaya khasaaraha nafeed ee Ciidamada Israel ka soo gaaraya hawlgalka dhinaca dhulka ee ay ka wadaan Marinka Gaza, haatana jirsaday laba toddobaad.

Warbaahinta Israel oo soo xigeynaysa Saraakiil Militariga Israel ka tirsan ayaa sheegtay in 47 askari ay ku dhinteen hawlgalka ka socda Gaza, ku dhawaad 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen.

Afhayeenka Militariga Israel oo xalay shir jaraa’id qabtay ayaan soo hadal qaadin khasaaraha ciidamadooda ka soo gaaray hawlgalka Gaza, balse waxa uu sheegay in Israel ay sii wadi doonto gulufkeeda ka dhanka ah Xoogaga Xamaas, illaa iyo inta laga xaqiijinayo yoolka Tel Aviv ee dagaalka.

Afhayeenka ayaa sheegay 15 maalmood oo hawlgalku uu socday in ciidamadooda ay ku burbureen godad fara-badan, oo Ururka Xamaas ay ku lahaayeen Marinka Gaza, xubno fara-badana ay ku dileen.

Waxa kaloo uu sheegay in tan iyo markii uu hawlgalku bilowday in ay ciidankoodu ku qabqabteen 20 nin oo ka tirsan Xamaas, isla-markaana ay geeyeen Israel, si buu yiri baaritaano dheeri ah loogu sameeyo.

Afhayeenka ayaa sheegaya in Abaanduulaha Ciidamada ay tahay in uu sii wado doorkiisa hoggaamineed ee hawlgalka uu sheegay in lagu wiiqayo Xamaas.

Daniel Hagari, Afhayeenka Militariga Israel ayaa sheegay in Dowladda Lubnaan iyo Ururka Xisbullah ay qaadi doonaan masuuliyadda weerar kasta oo Israel kaga yimaada Lubnaan, ka dib markii weerar gantaalo ah oo Axaddii lagu qaaday deegaanada dhaca xadka waqooyi ee Israel ay ku dhaawacmeen toddobo qof oo Israeliyiin ah.

Isku dhacyada u dhaxeeya Ciidamada Israel iyo Xoogaga Xisbullah ee xuduudda ayaa sii xoogeysanaya.